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【業績｜內險】人保首季純利117億元人民幣　按年增2.3倍

股市 22:40 2023/04/27

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中國人民保險 （01339） （滬：601319）公布，根據中國企業會計準則，今年第一季純利為117.2億元人民幣（下同），較去年同期調整後純利35.5億元，大增2.3倍，每股基本收益27分。期內，營業收入1377.７億元，按年增8%；原保險保費收入為2497.8億元，增長7.5%。

人保指，集團自今年起執行《企業會計準則第25號－保險合同》、《企業會計準則第37號－金融工具列報》等多個會計準則。去年首季純利由87.4億元，調整至35.5億元。

人保指，旗下財險 （02328） 今年首季實現原保險保費收入1676.4億元，按年增10.2%；淨利潤98.2億元，按年增長13.5%。

壽險業務方面，季內持續優化資源配置，努力加強渠道建設，聚焦客戶導向，強化內控合規和風險防範，加快推進向高質量發展轉型。季內，人保旗下人保壽險實現原保險保費收入594.1億元，按年減少0.6%；實現淨利潤29.9億元，按年增長36.5%。

人保旗下人保健康首季實現原保險保費收入226.8億元，按年增10.7%；實現淨利潤10.2億元，按年增57%。

相關文章：

【業績│內險股】國壽首季多賺18%至179億人幣、新業務價值增7.7%　季內投資收益增長19%至529億元

編輯：胡學能

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