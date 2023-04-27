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【滙豐WoW Talk】GoGoX創辦人林凱源談創業成功要訣　稱10年前港初創市場是一片沙漠

股市 21:16 2023/04/27

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GoGoX創辦人林凱源談創業成功要訣　稱10年前港初創市場是一片沙漠

滙豐訪談節目「WoW Talk」（Wisdom of Wealth Talk）第六集邀請港產獨角獸快狗打車GoGoX （02246） 創辦人、執行董事兼聯合行政總裁林凱源談創業經驗。

林凱源回憶，10年前公司成立初期需要四出尋找資金時，最叫人懊惱的是香港對初創公司欠認知與認同。 當時香港的初創市場可以說是一片沙漠，本地投資者寧願投資其他地區的企業，也不相信本土初創企業的發展潛力。

林凱源相信，儘管香港市場規模有限，但本地企業絕對有能力開拓全球生意。經過不斷嘗試，GoGoX 終於得到投資者的青睞，而初期的天使投資者至今更獲取超過百倍的投資回報，足以證明香港出產的初創企業大有「錢」途。

GoGoX由初創銳變成獨角獸，到去年在香港上市，林凱源認為，企業需要與時並進，反覆思考自身定位，以應付日新月異的市場需求。「我每日都在反思公司存在的價值，想辦法讓公司繼續前行發展，按市場和客戶需求作出改變，同時借助科技擴大現有產品或服務的價值。」

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編輯：袁諾曦

港股 快狗打車（02246） 滙豐控股（00005）
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