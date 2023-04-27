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港濤軒兩房實質「平手離場」　呎售21710元　重返四年前水平

股樓投資 21:06 2023/04/27

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近月樓市交投回軟，不過個別屋苑仍出現「平手離場」成交，新近北角港濤軒錄得高層成交，呎價重返4年前水平，世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角渣華道港濤軒高層E室，單位實用面積約661平方呎，單位屬兩房間隔單位，向南面眺望山景，成交價1,435萬元，實用呎價約21,710元。業主3個月前原叫價1,550萬元，現減價115萬元，減幅7.4%成交。

蔡嘉駿補充，據悉單位原業主於2017年4月以約1,385萬元購入上址單位，持貨4年帳面獲利50萬元，期間單位升值4%，但扣除釐印費等轉售成本，實質上屬「平手離場」。

延伸閲讀【單位直擊】趕赴國外讀書 委託家人賣樓 荃德花園低層戶423.8萬沽【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

港濤軒 世紀21 北角 私人屋苑

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