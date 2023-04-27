【保險公司】恒安標準人壽亞洲MoreAcademy支持HKU SPACE與CII推首個投連險深造課程　獲200名理財顧問參與

▲ 恒安標準人壽亞洲MoreAcademy支持首個投連險深造課程 共200名理財顧問參與

恒安標準人壽亞洲培訓平台MoreAcademy支持英國特許保險學院（Chartered Insurance Institute， CII）與香港大學專業進修學院（HKU SPACE）推出首個投資相連保險（投連險）專業課程 --「CII 專業資格導向課程 - 投連險CPD深造班」。業界反應熱烈，四個課堂合共200名理財顧問報名參與，並於4月27日正式開課。

有關課程分為三部分，包括：財務規劃及投資管理、投連險產品設計及特色，以及投連險產品的理財管理及有關市場的機遇與挑戰。完成課程的理財顧問將獲取六小時的認可持續專業發展參與時數。在恒安標準人壽亞洲支持下，CII亦同時提供200個CII Ordinary Membership會員名額予完成課程的理財顧問，為其提供各個職務範疇的持續學習課程，通過不斷學習和發展，以確保會員的知識保持更新並處於行業前沿。

恒安標準人壽亞洲行政總裁劉東煜表示，恒安標準人壽亞洲全力支持CII及HKU SPACE合作推出首個針對投連險的培訓課程。去年公司在業務夥伴及客戶的支持下成功實現新業務保費年度翻倍的佳績，亦反映客戶對長線理財為主的保險產品需求殷切。作為保險業界的一份子，公司希望持續透過不同的培訓課程或活動，促進業界專業水準，一起為客戶的財富規劃賦能增效。

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