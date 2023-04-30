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【宏觀術數@iM網欄】 從奇情港產片 尋找「命案」術數玄機

名人薈萃 09:00 2023/04/30

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趁周末偷得浮生片刻去看齣本地電影「命案」，由杜琪峰、游乃海和鄭保瑞的幕後組合加上林家棟都給予觀眾信心，題材又涉及連橫凶殺案和命理術數等吸引元素。「命案」劇情節奏算明快和緊張刺激，部分內容雖稍嫌跨張，亦算近期娛樂性不俗之作。

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影評朋友茶聚問及戲內的術數元素是否真確？日謙相信其資料搜集時應該有參考過命理師傅的，如果了解當中關於命理風水元素或者會增加入場觀看時的趣味性。

主角林家棟飾演的命理大師很執着於幫助行凶煞惡運的人，無論在劫難逃的鳳姐，或僅於凶案現場萍水相逢來送外賣的餐廳少東（Lokman 楊樂文），亦因此觸發了自身瘋癲的危機也無悔。劇中大師批算少東八字為「身弱不從」，「官殺混雜」，「官殺為金」，故此常會想用金屬利器傷害別人，命格少年已歷牢獄官災，流年又和太歲天剋地沖會再有官非坐牢，接着兩個大運（一個大運10年）不佳，會坐20年監等等。

於子平命理，日元代表自身，而剋制日元的五行（按陰陽分別）為正官和七殺，簡稱「官殺」。若果日元太弱，剋洩日元的五行太強，日元完全無根或無依靠，便可能會「依從」最強的五行如官殺、財星或食傷等形成「從格」，五行和行運喜忌都會改變。「從格」可以是大格局但如果「應從而不從」格局反為容易出問題。

戲中說少東就是命格極弱卻又不成「從格」，便反而成為身弱過度不堪，格局和行運都易多不順。並且說他「官殺」屬「金」，也就是日元屬「木」，金剋木為忌，故此「金」元素代表的利器便對很其不利，「官殺混雜」是指屬金的官星和殺星混雜一起「陰陽不純」（不統一），由於官殺俱為剋身，心態常感受壓力，人生也就容易發生官非是非、意外之類不幸。古書云「官殺相混命貧賤」、「官煞（殺）真混，性情無定，好壞反覆」也。戲中少東便是性帶殘暴，屬於沒有同理心的少數心理病態者，可能符合命理歌訣說「陽木金多無火制，性剛暴而凶逆。」，對自己母親中風也無動於衷。大師也有以紫微斗數來批算，言其流年福德宮「廉貞化忌遇上六煞」，這樣固然是不吉組合，惟單以流年福德宮也可能僅止於挫折和心理陰影，不一定牢獄之災。

至於「大師」嘗試使用風水布局對抗命運，大抵也合符坊間流行的玄空風水手法，化解流年五黃（大煞）、二黑（病符）和三碧（官非、劫盜）都屬常用方式，但提到少東命格「忌火」不宜吸煙以外，風水也不應用紅色化解三碧，要改為用粉紅色LED燈一節，便可視為搞笑算了。因為若命主五行官殺屬金為忌，火剋金是剋制忌星不一定最忌（雖然火也會洩木氣），就算是LED燈用粉紅，但有光仍屬「生五行」力量亦大，不若以紅地氈「死五行」較合適。更重要的是，玄空風水喜忌是按出年玄空五行定出來，和日元喜忌不一定相同的，風水自其本身體系。另一搞笑位為大師在警署再遇上少東拿出龜殼銅錢占卦，現實術數師傅就算不用手機Apps，也會可用梅花易其他方式起卦不用那麼「大陣仗」。

電影內容方面，戲中雖然強調「一切皆是命，半點不由人」，大師盡管擔心自身的精神病基因發作，卻又處處與天意對抗。從開始為救鳳姐美美要求其入墓「假死」，欲救少東時「強行」放生，用大衛星水晶魔法陣外，又以監獄布局企圖「應數」，甚至用到招魂上身改變性格（所用的年命也有問題），已到茅山道法範圍了，莫非貫徹其領悟到的花（因）為着（業）果而凋零無悔？

術數家一般使用方式寧願盡量「順應天命」，就如損血整牙以應血光，卻不多以「假死」瞞騙天眼恢恢。另外，便日以積德從善來改善命格不足，就如前述「一切都是命，半點不由人」句，術家另有補充後兩句「時辰恐有錯，陰騭最難評」就是說批算時發現注定和結果產生差異時，有可能根本為時辰有錯誤（經常發生的），或和陰德效應影響。

最後一點也最重要，因為陰德除行善積德以外，古人不是也常說「一命、二運、三風水；四積陰騭五讀書嗎？別以行善和讀書排末兩位而忽視之，這是一般人最容易做到又有效的「改運大法」，遠比借屍還魂有力和實在。最少就算相同的凶暴命格又或流年天剋地沖，一個從事正業者和「行蠱惑」，將遇到的結果可以大有不同，命運之學終非鐵板一塊的。

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作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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