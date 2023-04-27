【調查報告】ACCA：營商環境持續改善　會計界對市場信心指數連升三季

▲ ACCA：營商環境持續改善 會計界對市場信心指數連升三季

特許公認會計師公會（ACCA）和管理會計師協會（IMA®️）公布今年第一季《全球經濟狀況調查報告》（GECS），結果顯示隨著商業環境出現明顯改善的跡象，全球經濟信心正在上升。然而，由於各地央行仍然持續加息以壓抑通脹，加上貨幣緊縮政策對實體經濟有延後影響，以及近期銀行業面對挑戰，現時說已經完全脫離風險，可能是言之尚早。

《全球經濟狀況調查報告》指出，雖然信心指數仍低於去年第一季水平，但受惠於營商環境持續改善，加上成本、融資、準時還款憂慮有所下降，會計界對市場的信心指數連升三季，而兩個反映受訪者對客戶和供應商可能倒閉的「擔憂指數」均持續下跌，對供應商的擔憂已降至2020年疫情後的新低。

根據調查結果，今季度計劃增加資本投資及員工數目的企業有所上升。同時，成本壓力似乎已經見頂，不過依然遠高於GECS調查歷史中位數水平。另一方面，歐洲天然氣價格回落至俄烏衝突前水平，大宗商品價格持續低迷，而逾時還款的相關報告下降至GECS調查以來第二低的水平。

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