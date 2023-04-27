  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 21:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美國3月銀行倒閉M2破紀錄按跌年4.1%　美國會停加息？

股市 20:24 2023/04/27

分享：

分享：

美國3月爆發銀行危機後，廣義貨幣供應量M2出現快速下跌，按年急跌4.1%至20.8萬億美元，跌幅是美國1959年有紀錄以來最大，是連續第4個月按年下跌，市場預期通脹會繼續降溫，並影響美國聯儲局5月初的加息步伐。

M2是衡量貨幣供應量包括貨幣、硬幣和銀行儲蓄存款、零售貨幣市場基金的資金等，是通脹的其中一個關鍵因素，因為市場流通的資金愈少，可供銀行放貸及消費者可供使用的資金便愈少，並可壓低價格，有利冷卻經濟。

花旗環球經濟學家Robert Sockin指出，這是抗擊通脹的一個正面訊號，但仍未足以宣布戰鬥結束。

數據顯示，美國M2於去年中停止上升，通脹同時於6月見頂。

野村亦指，貨幣供應不足可以壓低通脹，不過數據顯示，通常有2年滯後，大摩則認為，只會滯後1年。

美國3月爆發銀行危機，矽谷銀行及Signature Bank倒閉後，截至4月12日，整體存款已按年下跌6%至17.2萬億美元。

花旗認為，銀行相關壓力將在今年下半年更加明顯，尤其是在信貸緊縮的情況下，銀行投放的貸款減少，令經濟體系資金更少。

【環球經濟】花旗料美國經濟衰退延至第四季　上調今年環球經濟增長預測至2.4%

【美國經濟】美銀CEO：低失業率支持美國將出現溫和衰退　消費者財政仍然穩健

記者：譚志偉

美股 經濟衰退 宏觀分析 貨幣政策 定期存款 財政政策 經濟數據表現 虛擬貨幣 外滙 基金
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國經濟數據】美國首季GDP按季升1.1%　遜預期

下一篇文章

【大行看法】摩根資管：中資股企業盈利預測仍有望上調　看好三大板塊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌21點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）
【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
【中美關係】達利奧︰中美已處於「戰爭邊緣」　局面隨美國總統大選惡化
【美股期貨】Meta盤前升逾一成　首季GDP公布前　道指期貨升106點、納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】Meta盤前升逾一成　首季GDP公布前　道指期貨升106點、納指期貨升0.7%（不斷更新）
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【FRC】美國第一共和銀行恐遭當局「斷水」　16度觸發熔斷再挫3成
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【股神巴菲特】92歲巴菲特寧短1年命　照食零食、可樂、朱古力　誓言不食Omakase
【恒指夜期+北水】北水吸資不足1億　淨流入顯著放緩　買快手神華大手沽恒生國指ETF　恒指夜期升6點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸資不足1億　淨流入顯著放緩　買快手神華大手沽恒生國指ETF　恒指夜期升6點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款