【美國經濟】美國3月銀行倒閉M2破紀錄按跌年4.1%　美國會停加息？

美國3月爆發銀行危機後，廣義貨幣供應量M2出現快速下跌，按年急跌4.1%至20.8萬億美元，跌幅是美國1959年有紀錄以來最大，是連續第4個月按年下跌，市場預期通脹會繼續降溫，並影響美國聯儲局5月初的加息步伐。

M2是衡量貨幣供應量包括貨幣、硬幣和銀行儲蓄存款、零售貨幣市場基金的資金等，是通脹的其中一個關鍵因素，因為市場流通的資金愈少，可供銀行放貸及消費者可供使用的資金便愈少，並可壓低價格，有利冷卻經濟。

花旗環球經濟學家Robert Sockin指出，這是抗擊通脹的一個正面訊號，但仍未足以宣布戰鬥結束。

數據顯示，美國M2於去年中停止上升，通脹同時於6月見頂。

野村亦指，貨幣供應不足可以壓低通脹，不過數據顯示，通常有2年滯後，大摩則認為，只會滯後1年。

美國3月爆發銀行危機，矽谷銀行及Signature Bank倒閉後，截至4月12日，整體存款已按年下跌6%至17.2萬億美元。

花旗認為，銀行相關壓力將在今年下半年更加明顯，尤其是在信貸緊縮的情況下，銀行投放的貸款減少，令經濟體系資金更少。

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記者：譚志偉