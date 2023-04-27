【大行看法】摩根資管：中資股企業盈利預測仍有望上調　看好三大板塊

▲ 摩根資管：中資股企業盈利預測仍有望上調 看好三大板塊

市場看好中國股市今年表現，但近期中資股普遍偏軟。摩根資產管理指出，目前中國經濟相對緩慢及不平均， 主要在旅遊及休閒出現正面的復甦，但相信隨著時間的推移，恢甦範圍將擴大，而且，企業盈利預測仍有望上調，相信會為中國股市的催化劑，並吸引外資流入。該行對科技、工業及消費持「增持」看法，對中資金融及商品股則持「減持」看法。

揀科技股可留意三大主題

摩根資產管理新興市場及亞太股票組別投資組合經理江彥表示，長綫看好中資科技股，一、是與先進製造有關，現時傳統製造業最大問題是人手及成本問題，認為自動化需求將是中國的長期趨勢。二、是與進口替代相關，因為中國及美國正在脫勾，本地企業或可吸引市場更多目光，並可能取代部份現有的供應商。三、是互聯網平台企業，現時監管已告一段落並出現更多正面訊號。

中國今年經濟增長將由消費拉動。江彥指，現時市場正走向正常，經濟復甦的故事仍有很長的一段路要走，料將有非常強勁的積壓需求釋放，本地消費將是最直接受惠，並推動市場在未來18至24個月持續增長。她形容這是非常強的周期順風，衍生的溢出效應也會惠及東南亞市場。

料今年中資股盈利增長由消費及工業驅動

提及中資股的企業盈利，江彥認為今年企業盈利仍有上修空間，該行預期將有雙位數的增長，主要由消費及工業行業推動。

摩根資管亦看好東盟（ASEAN）市場。摩根資產管理新興市場及亞太股票組別投資組合經理、東協股票團隊主管黃寶麗表示，對金融股持「增持」看法，因為當地有很多人仍沒有銀行戶口。意味東南亞銀行業增長潛力大，例如越南的銀行滲透率仍低，同時，金融及銀行業也可利用創新可以減低服務成本。

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編輯：袁諾曦