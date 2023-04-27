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【可持續發展】貿發局公布房地產綠色能力報告　指香港具七大優勢

Hot Talk 19:40 2023/04/27

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貿易發展局（貿發局）及領展 （00823） 發布《香港房地產發展及物業管理領域綠色實力：RCEP機遇》研究報告，指香港綠色建築在氣候及金融等領域上具有七大優勢，並提到《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）成員國在發展綠色建築時需要面對不同挑戰。

報告通過桌面研究，搜集中國內地、香港及RCEP成員國的綠色建築趨勢，了解區內綠色建築發展狀況。指出香港發展綠色建築有七大優勢，包括（1）綠色金融：認為本港擁有龐大資金池，能滿足房地產業不同的融資需要；（2）綠色建材減隱含碳排放；（3）業界標準一致；（4）創新建築方法；（5）設施管理；（6） 綠色能源和可持續生活模式；及（7）可持續社區發展。

領展執行董事兼行政總裁王國龍表示，香港房地產行業的綠色能力在主要 RCEP 市場中處於領先地位，又表明可持續發展為集團營運核心。幾乎在所有業務決策過程中都會考慮到可持續發展因素，現時正努力在 2035 年實現淨零碳排放。

貿發局研究總監范婉兒指，本港有多達5萬座私人或政府建築物，佔全港碳排放60%，強調房地產及物管綠色發展將是本港2050年前達致淨零排放的關鍵。又提到RCEP成員國對綠色房地產及物管服務需求日增，相信港商能夠乘勢把握在RCEP地區商機，帶來更強大協同效應。

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編輯：葉志偉

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