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【碳中和】證監會承諾2050年前達至碳中和

宏觀解讀 19:16 2023/04/27

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【碳中和】證監會承諾2050年前達至碳中和

證監會公布目標2050年前實現現「碳中和」，與香港氣候行動藍圖2050所載的策略一致。證監會表示，將採取多項措施，以達致在2030年將其碳排放總量減少50%的中期目標。

證監會近期已委聘外部顧問以評估其碳排放足跡，包括識別及計算其範圍1、2、3的排放量，計算2018至22年4個財政年度排放量，總基準排放為10.82萬公噸二氧化碳當量。當中包括：

  • （i）範圍1（燃料）排放：14.1公噸CO2e；
  • （ii）範圍2（電力）排放：3,270.0公噸CO2e；
  • （iii）範圍3（投資）排放：95,024.3公噸CO2e；及
  • （iv）範圍3（航空差旅、電力輸送和調配、酒店住宿、購買的商品和服務、汽車租賃及廢棄物）排放：9,935.7公噸CO2e

證監會表示將依據此基準，針對主要的排放源頭（包括電力、投資及購買的商品和服務），力求在切實可行的範圍內盡量減低碳足跡，包括為證監會的投資組合脫碳而與資產管理公司保持溝通，就電力及廢棄物管理與證監辦事處的業主合作，及與供應商一起識別低碳的替代選擇。

證監會主席雷添良表示，應對氣候變化是長遠工作，需要各方共同行動，除了作出碳中和的承諾外，亦積極制定健全的監管框架，以支持更具綠色和可持續元素的香港和內地金融市場。

相關文章：

【ESG】雷添良：證監會3方針助香港建綠色金融樞紐　品質保證局推碳中和證書

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