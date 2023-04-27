  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴克萊業績】巴克萊首季純利增長27%勝預期　信用卡業績成亮點惟併購交易大減

股市 18:58 2023/04/27

分享：

分享：

【巴克萊業績】巴克萊首季純利增長27%勝預期　信用卡業績成亮點惟併購交易大減

巴克萊首季純利勝預期，增長27%至17.8億英鎊，主要受到信用卡業務增長帶動，抵銷投資銀行等部門的盈利壓力。巴克來季內加強拓展美國業務，美國投行及零售銀行業務規模均擴大，其行徑與其他英國同業做法相違背。

巴克萊首季消費者、信用卡及支付部門收入增長47%至13億英鎊，部分原因與去年併入零售商Gap組合有關。不過，信用卡消費上升的同時，巴克萊季內壞帳撥備亦大增2.7倍至5.24億英鎊，當中主要與美國信用卡業務有關。

不良貸款水平仍低於疫情前

集團財務總監Anna Cross表示，不良貸款收費反映更高的信用卡結餘，以及消費者行為「正常化」，但有關數字仍低於疫情前水平。

至於過去一直是盈利主要來源的投資銀行，上季表現一般，全球市場交易業務收入下跌8%，企業合併及融資諮詢費用跌7%，期內併購活動更跌至逾十年來最低，因加息及高通脹削弱交易意慾。固定收益、外匯及大宗商品業務收入增長9%至18億英鎊。

相關文章：【德銀業績】德銀首季多賺9%勝預期　集團：將開始第二季裁減5%後勤資深員工的計劃

相關文章：【瑞銀業績】瑞銀首季財富管理業務吸資280億美元　純利按年挫52%遜預期

編輯：陳韻妍

金融機構 投資銀行 市場交易 加息 英國 英鎊 通脹
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸資不足1億　淨流入顯著放緩　買快手神華大手沽恒生國指ETF　恒指夜期升6點（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜內銀】郵儲行首季純利按年升逾5%　信用減值損失降近26%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款