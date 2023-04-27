▲ 【巴克萊業績】巴克萊首季純利增長27%勝預期 信用卡業績成亮點惟併購交易大減

巴克萊首季純利勝預期，增長27%至17.8億英鎊，主要受到信用卡業務增長帶動，抵銷投資銀行等部門的盈利壓力。巴克來季內加強拓展美國業務，美國投行及零售銀行業務規模均擴大，其行徑與其他英國同業做法相違背。

巴克萊首季消費者、信用卡及支付部門收入增長47%至13億英鎊，部分原因與去年併入零售商Gap組合有關。不過，信用卡消費上升的同時，巴克萊季內壞帳撥備亦大增2.7倍至5.24億英鎊，當中主要與美國信用卡業務有關。

不良貸款水平仍低於疫情前

集團財務總監Anna Cross表示，不良貸款收費反映更高的信用卡結餘，以及消費者行為「正常化」，但有關數字仍低於疫情前水平。

至於過去一直是盈利主要來源的投資銀行，上季表現一般，全球市場交易業務收入下跌8%，企業合併及融資諮詢費用跌7%，期內併購活動更跌至逾十年來最低，因加息及高通脹削弱交易意慾。固定收益、外匯及大宗商品業務收入增長9%至18億英鎊。

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編輯：陳韻妍