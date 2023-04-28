外國婦投訴航空公司拒送蛋糕為愛兒慶生 因1事遭鬧荒謬

父母愛錫仔女自然無可厚非。不過外國一名婦人因愛兒生日正日要乘坐飛機，主動要求航空公司送蛋糕為兒子慶祝，遭航空公司拒絕而上網吐苦水。但當一眾網民得知這名婦人兒子的真實年紀後，都忍不住批評婦人的要求荒謬。

碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法 【下一頁】

婦人表示計劃與兒子飛往外地，但只得兒子生日正日的航班符合其要求。她希望旅行途中仍能慶祝兒子生日，主動聯絡航班公司要求他們為兒子提供特別待遇，例如送生日蛋糕甚至免費升級機位。

但航空公司職員回覆指，她所要求的這類款待僅適用於商務艙和頭等艙乘客。職員建議婦人可向航空公司購買蛋糕，不會免費提供蛋糕。

婦人強調自己並非要求巨型蛋糕或香檳等昂貴物品，只希望兒子生日能收到驚喜。

英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士 【下一頁】

但網民其後發現該婦人的兒子即將滿21歲，而非大家本來預期的小孩子時，都一面倒批評婦人的要求離譜。

其中一名網民開玩笑指，自己很驚訝該名婦人沒有說兒子是252個月大。另一名網民則笑言，雖然婦人的兒子即將過生日，但有人不讓他成長。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲