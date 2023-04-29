【清酒新世界@iM網欄】WAKAZE．四 情人酒ROSE D’ISPAHAN SAKÉ

WAKAZE不斷發展成為一個不僅在歐洲而在全世界都喜愛的品牌，因此酒藏在2022年的10月更新其酒標設計並更改了產品系列，以全面實現「為所有人打造Saké」的理念！

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WAKAZE主要有兩大系列的清酒，包括HEROES和BARRELS，其他的系列則有LAB和SPARKLING。我先介紹比較有趣的，LAB系列暫時只有兩款酒，分別是ROSE D’ISPAHAN SAKÉ和若勢UMESHU。相信大家都有喝過Rosé吧？有沒有想過若把清酒和Rosé混合在一起，會呈現怎樣的一種感覺呢？不用想像了，WAKAZE已經為大家展現！

ROSE D’ISPAHAN SAKÉ是以伊斯帕罕玫瑰釀造而成的清酒，適合在敬酒的或陪伴情人的場合享用，而且是酒藏特別為情人而創造的。他們用愛釀造的清酒滙集了所有情人需要的元素，為有愛的人帶來美味時刻，最重要的是製造了機會讓你與另一半分享。

有人問ROSE D’ISPAHAN SAKÉ用甚麼釀造呢？主要採用了法國獨有的卡馬格酒米、當地的水、法國出產的荔枝、紅桑子和伊斯帕罕玫瑰。而以伊斯帕罕玫瑰釀造的清酒擁有精緻的花香，加上成份中有荔枝及紅桑子，故帶有甜美的味道和愉悅的果味，重點是酒精濃度不高只有13%。

接下分享若勢UMESHU。UMESHU即梅酒的意思，此酒能讓人清楚感受到青梅的清新酸味和獨特的香氣。酒藏使用了釀酒剩下的酒粕加以改良並提取及蒸餾，得出的蒸餾酒再混合梅子，能夠增加梅酒的獨特風味，而甜味略微柔和，從而襯托出青梅味道。比較特別的是酒藏採用的原料，使用自家製的法國酒糟蒸餾酒，稱為「Golden Japan」，是以法國梅子和法國砂糖來釀製的！若勢 UMESHU呈華麗的粉紅色，可單獨作為開胃酒飲用，也可搭配冰塊或梳打水飲用。

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補充一下，用酒粕製成的蒸餾酒真的比較特別，在日本長期以來酒粕一直用於醃製、烹飪和蒸餾以製作燒酒。WAKAZE一直尋找方法來善用釀造清酒剩下的廢料，與巴黎郊區釀酒莊合作下，酒藏成功從酒粕中提取了蒸餾酒，研究出蒸餾這個方法。

題外話，酒藏曾在2021年6月為UMESHU舉行眾籌，約800名支持者籌集了60,000多歐元，再經過一年的反覆試驗，WAKAZE終於在市場上推出這款梅酒。

Wakaze Kura Grand Paris

地址：9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes, France

官網：https://www.wakaze-sake.com/

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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