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英國阻止Microsoft收購Blizzard Microsoft總裁：「是我們在英國四十年來最黑暗的一天。」

環球政經 16:37 2023/04/27

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當Microsoft（MSFT）和遊戲製造商Activision Blizzard直言英國反壟斷監管機構當初阻止前者收購後者是向全球科技行業發出的錯誤信息，而反壟斷監管機構負責人主指，阻止是正確決定。

競爭和市場管理局(CMA)周三（26日）阻止了這項交易，稱它可能會打擊新生的雲遊戲市場的競爭。

Microsoft總裁Brad Smith認為，這一決定 「動搖了對英國科技行業的信心」，又稱：「可能是我們在英國四十年來最黑暗的一天。」

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

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「如果英國政府想引進投資，如果它想創造就業機會，它需要認真研究CMA的作用，英國的監管結構，這項交易，以及英國剛剛向世界發出的信息，」他告訴BBC電台。

他補充說：「這裡有一個明確的信息，歐盟是一個比英國更具吸引力的創業場所。」

CMA首席執行官Sarah Cardell說，監管機構的作用是確保英國是一個有競爭力的環境，讓企業能夠成長和發展。她對BBC廣播說：「這對英國消費者和英國企業很重要，CMA要保護的正是這些英國消費者和英國企業。」

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁

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當被問及英國政府是否可以在其認為對國家造成損害的情況下推翻這一封鎖時，Cardell說CMA是獨立行事的，它對其決定負責。

Cardell又指，CMA做出的決定是一個獨立的決定，她們對交易對競爭的影響進行了全面評估，我們認為這對英國來說是一個正確的決定。她說，英國並沒有單獨行動，並指美國聯邦貿易委員會也在起訴阻止該交易。

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記者：張瑋婷

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