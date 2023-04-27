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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】阿歹敏怡山路錦標賽強勢奪冠 攜手籲田總帶更多跑手參加世錦賽

名人薈萃 20:57 2023/04/27

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香港田徑總會剛於星期日（4月23日）舉辦香港山路錦標賽，賽事分長距離（53.6公里）、短距離（28.2公里）及體驗組（9.8公里）三個組別，當中賽事焦點長距離賽事高手雲集，雖然參加者不多，約百多個左右，但前列位置仍競爭得相當激烈，特別是男子組，前三至四名在頭大半路段一直「拍住上」。正當大家想著如去年九月三名選手一起衝線情況會否重現時，阿歹（謝覺偉）在40多公里開始「大爆發」，力壓鷹鷹（曾進傑）及黃浩聰，以6小時11分奪得冠軍，鷹鷹及黃浩聰r則以6小時18分及24分得到第二及第三名。女子組方面，張敏怡一如以往留前鬥後，在中段開始一直追上，最後以7小時20分奪冠，黃琪珍及梁影雪以7小時31分及7小時42分獲亞軍及季軍。

阿歹及敏怡在香港山路錦標賽奪冠。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

今屆比賽在微雨中舉行，山路濕滑但天氣舒適，無阻一眾高手造出好時間。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

世界山徑越野跑錦標賽將會在6月6-10日在奧地利因斯布魯克舉行，根據田總早前的通告，要代表香港出賽參與，就必須參加及完成今次山路錦標賽才會被考慮，因此今次比賽的前列選手，將有較大機會參加六月的世錦賽。

早前田總公告指明除非有合理解釋，要代表香港參加奧地利山徑世錦賽，就要先參加早前的香港山路錦標賽。（圖片來源：香港田經總會網站）

阿歹接受訪問時表示，今次山路錦標賽路線與去年九月差不多，只是多了船灣淡水湖郊遊徑馬頭峰的一段路（有參賽的小弟覺得是今次賽事最辛苦的路段）。雖然阿歹指今次比賽沒有試路，但大致亦可以憑著去年比賽的記憶，順著自己感覺去走，所以對今次表現很滿意，特別是頭40公里與鷹鷹、黃浩聰及怪獸（曾福祥）互相推動去跑，「好刺激！多謝佢哋幾位。」

阿歹、鷹鷹及黃浩聰在比賽頭40公里不相伯仲，互相鼓勵。（圖片來源：Albert.Running.Photos facebook專頁）

阿歹指比賽前決心不大，只是想代表香港參加世錦賽，所以在訓練及比賽時都會這樣去想，為自己訂下目標。雖然繼早前東京馬拉松創下2小時29分的個人紀錄，再在今次拿到山路錦標賽冠軍，但仍認為現時仍未算自己的最佳狀態，傷患仍反覆及要繼續接受治療，坦言希望快些「斷尾」。

阿歹衝過終點後即時有人遞上啤酒，阿歹笑言飲酒令人放鬆，只要節制就沒有問題。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

至於這幾年的進步，阿歹覺得是自己投入更多時間去訓練所得來的，未來山賽及路賽的目標只想跑好每一場比賽。阿歹去年在泰國世錦賽40公里組別以3小時58分得到「亞洲第一」，他表示如果有幸入選代表香港出戰奧地利世錦賽，將會「十分期待」！「我未去過歐洲㗎！更何況比賽？海外山賽只參加過去年泰國世錦賽」。阿歹又指香港越野跑與世界選手的距離並非很遠，只要有心去比賽，「距離不是問題！」

阿歹與鷹鷹、黃浩聰及怪獸獲得今次比賽頭四名。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

女子冠軍敏怡受訪時指出，為了應付一開始多爬升及急升的路段，今次特別先用pole（行山杖）比賽。「平時我跑50km通常都不會用pole，但上次代表香港去泰國參加80公里山賽時，我一開始用pole上山幾幫到自己慳力，所以想試用同一個策略，亦為早段慳了不少力氣，去到第二個檢查站為了想再快些，決定放棄用pole，和自己講聲比賽現在才開始，要出力跑但不可以心急。」最終敏怡逐步追回前列選手，以女子首名完成賽事，她認為表現有改善空間但整體仍算滿意表現。

敏怡比賽頭段用pole，為自己慳了不少力氣。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

敏怡未有去過奧地利比賽，認為自己在世界水平大約是中游位置左右，如果今年六月再有機會代表香港出戰世錦賽，一定會像上次那麼熱血，雖然不可能一下子進步到可以得到獎項，但會為支持她的香港人盡力跑！

敏怡表示若能代表香港出戰世錦賽，定會盡力跑到最好。（圖片來源：HKAAA facebook專頁）

敏怡特別提到一直以來並不是很多越野跑的跑手參加田總的賽事，因為認為門檻太高及有很多高手參加，覺得未必有機會被選中代表香港出賽，田總以接近路跑的方式舉辦山賽亦令他們有所卻步，而玩越野跑的人才遠比田總所知的多。敏怡希望田總能夠像其他國家一樣，派多些跑手前往奧地利參加世錦賽。「其實玩其越野跑的人很多，水平亦愈來愈高。如果田總今次願意派多些人出戰世錦賽，令他們知道跑得好真係有機會，我相信下次選拔賽的氣氛會熱烈好多。」敏怡又指連同今次已第三次參加山路錦標賽的敏怡，認為田總今次舉辦的比賽有進步，例如檢查站多了水果供應，路線亦沒有那麼側重路跑的能力。

對於敏怡希望田總派更多人出戰世錦賽，阿歹十分認同，重申：「香港越野跑真係得㗎！」

參考去年11 月泰國世錦賽，田總共派出三男兩女參加長距離及短距離賽事，平均每組只有約一個香港代表參加，相反其他國家則精英盡出，西班牙、美國、意大利及法國等，每組都派出4-6個代表參加，即合共有十數個至廿個代表同一個國家參與。

去年泰國世錦賽80公里男子組賽事，大家可以看到前列選手中，意大利、法國、西班牙以至日本都有不少代表。（圖片來源：International Association of Ultrarunners網站）

相信大家也很期待有更多選手代表香港參加國際賽事，預期田總亦會於短期內公佈有關人選，我們就拭目以待吧！

小弟亦認為檢查站可以像其他山賽般提供更多食物，飲料欠缺運動飲品亦有所不足。（圖片來源：香港田經總會網站）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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