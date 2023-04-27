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【搜游食誌@iM網欄】 桃李情緣天外天  巧手創輕盈美食

名人薈萃 22:05 2023/04/27

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與人生其中一位恩師已經4年多沒有見面，喜見她在日常生活中享受當下的平靜、安逸，心中亦好羨慕她這份悠閑。多謝好友兼同窗抽空一同結伴午餐，雖是閒聊，大家將生活中的不同體驗、歴練，一一分享，發現人原來時刻都在成長，今天大家亦師亦友，相聚「天外天」。

五花腩燒肉，香脆爆花麻皮，室温下仍香脆，肥瘦相間、比例勻稱，各人2小片。精緻巧手點心，三款各有特色，兩款餃的水晶粿皮入口軟滑而有筋度、有咬口;外貌毫無驚喜的子薑崧子和牛批，是三式點心中最討好，此批不是用油酥皮做，是法式甜品的做法，酥香鬆化，微甜，配上甜酸帶微微辣味的子薑，味道就將和牛升格，和牛是美其名，當然是用和肉的碎料作點心餡，是絕對可以理解。雖是點心小食，可見廚師團隊對食物品質控管有章法。沙參玉竹湯為她倆健康加油，酸辣鷄絲羹為我下午M+博物館工作打打氣。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

魚籽翡翠帶子餃，外層粿皮的入口質感，晶瑩柔軟而帶彈性筋度。

低脂、低糖、低鹽的古法蒸斑片，鮮味可口，午餐重輕盈、易消化，簡單亦是「美」！未想到她們兩位對「刀削麵」如此有興趣；Jennifer誤以為主食是Pasta,其實也沒錯，大家熟悉的Pasta是意大利傳教士馬可勃羅將中國麵食文化帶回意大利；意大利人就是有一股與生俱來的創新、創意能耐，他們的pasta就是形狀多變的麵條，簡單製作的手作Comfort Food, 廣泛流存至今，備受各地各階層人士受落，各大城市都有pasta足跡。

健康美食一定是最受落，簡單的古法蒸斑片，精煮魚汁豉油與鮮嫩香蔥伴食，取其食鮮。

火鴨絲燴刀削麵，是日用的「刀削麵」並不是山西傳統的新鮮麵糰，即叫即削的刀削「麵」，是用乾麵（俗稱鵝腸麵)水煑瀝乾；這選材是值得讚賞，因麵身如絲帶（鵝腸）好多彎位摺曲，令麵身可掛汁入味，軟滑麵身帶火鴨絲的燒味特色味道。如是新鮮刀削麵，麵身光滑就掛不了汁；不耐火，易變糊口麵條。大家光盤，應該味道不錯呵。

欣賞設計火鴨絲燴刀削麵的搭配，用心選材，棄用米粉，帶二次創作新意。

心中曾想過，這道主食是否「下菜上做」呢？他會否用招牌片皮鴨的的鴨売，物盡其用？哈哈！只覺自己想多了，何必深究，善用材料，發揮「價值」是正向的管理思維。只要取價公道，食品、服務、環境保持應有水準，用餐愉快才是最值得再三到訪。

氛圍是愉快用餐的一項要素，窗外維港就是春日的另一番迷霧、恬靜。

餐後甜品是冰糖燉木瓜雪耳，對Jennifer當天喉嚨不太舒服來說，正是這頓午餐的最佳句號。作為安排者，我亦頓感輕鬆，座上好友喜歡此點餐，就是我稱心滿意的甜品。

同場加映：【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

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