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【業績｜內銀】郵儲行首季純利按年升逾5%　信用減值損失降近26%

股市 18:34 2023/04/27

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郵儲銀行 （01658） 公布，今年首季純利262.8億元（人民幣．下同），按年升5.2%；每股基本盈利27分，升3.9%。期內營業收入882.4億元，按年升3.5%；當中，利息淨收入694億元，按年增約1%；手續費及佣金淨收入115.9億元，增27.5%。淨利息收益率2.09%，淨利差2.07%。信用減值損失86.2億元，按年少25.7%。

截至今年3月底，資產總額14.7萬億元，較去年底增4.5%；負債總額13.8萬億元，較去年底增4.3%；股東權益總額8915.1億元，較去年底增8%。

資產質量方面，截至今年3月底，不良貸款餘額626.2億元，較去年底增加18.8億元；不良貸款率0.82%，較去年底降0.02個百分點。核心一級資本充足率9.72%，較去年底升0.36個百分點；一級資本充足率11.54%，較去年底升0.25個百分點；資本充足率14.01%，較去年底升0.19個百分點。撥備覆蓋率381.12%，較去年底降4.39個百分點。今年首季，新生成不良貸款144.4億元，年化不良貸款生成率0.76%。

截至3月底，客戶貸款總額7.6萬億元，較去年底增長5.7%。其中，個人貸款4.2萬億元，較去年底增4.1%；客戶存款13.2萬億元，較去年底增4.1%。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

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【業績︱內銀】招行跌近4%　首季純利按年升7.8%　不良貸款率0.95%

編輯：胡學能

港股 純利 人民幣 銀行 郵儲銀行（01658）
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