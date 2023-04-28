碧咸大仔教整三文治再出事 網民狠批非傳統美式做法

英超退役球星碧咸（David Beckham）長子Brooklyn決心成為廚師，不時在網上發布教程。Brooklyn在最新發布的烹飪影片中，展示了他整美式烤芝士三文治的過程，惟再度遭到網民批評，指做法不夠正宗。

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美式烤芝士三文治的材料通常包括方包、芝士或加多一小塊牛油，但Brooklyn卻用到多達8種配料，並使用火槍來加工。他首先用牛油果油炒洋蔥和蘑菇，然後用松露鹽和胡椒調味。

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Brooklyn亦在影片標題指，牛油果油和蛋黃醬是令麵包變得香脆的關鍵。他在兩片麵包上都塗上蛋黃醬，然後在熱鍋中煎並組裝三文治。最後將三文治從中間切成兩份，並用火槍燒邊完成製作。

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Brooklyn的影片上載不足24小時，就已獲上萬人瀏覽及數百人留言。網民不但指他使用火槍的行為奇怪，更有大批網民不滿Brooklyn的三文治做法，指成品看起來糟糕。

有網民批評指，成品已不再是烤芝士三文治。亦有網民直接質疑，Brooklyn是從何處得悉相關做法。更有網民直言，希望影片是一個諷刺作品。

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責任編輯：李俊儀