【惠康超市】惠康乘健康飲食潮流　引入逾千款健康食材及澳洲農場品牌

▲ 惠康乘健康飲食潮流 引入逾千款健康食材及澳洲農場品牌

港人近年愈來愈注重健康飲食及優質生活，惠康宣布推出「『惠』健康，食好啲！」主題企劃，圍繞六大類別，包括「無麩質」、「無激素添加」、「水耕種植」、「有機」、「低脂」及「無糖」，從世界各地搜羅達1,000款健康食材以供選擇，包括無麩質早餐穀物、低脂牛奶、有機蔬菜、無激素肉類等。

另外，惠康亦首次引入澳洲品牌Red Tractor Foods®的有營食品系列。Red Tractor Foods自2013年成立，是來自澳洲農場家族擁有的自家健康燕麥品牌，而所有天然食材均不含任何添加劑和人造色素。

DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻表示，香港人的健康意識愈來愈高，對食物的營養成份及類別標籤亦相當注重，健康食材的需求會是大勢所趨。集團推出該企劃希望顧客以性價比高的價錢有更多元化及健康的食材種類選擇。另外，集團不定期引入更多健康新品牌，最近引入澳洲品牌Red Tractor Foods®的有營食品系列，讓顧客可以用至慳價錢就能購入同類優質健康食材。

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編輯：袁諾曦