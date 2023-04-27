【虛擬資產】金管局出手解決虛擬資產機構「開戶難」　銀行不應一刀切拒絕開戶

▲ 【虛擬資產】金管局出手解決虛擬資產機構「開戶難」 不應一刀切拒絕開戶

金管局、證監會周五（28日）將舉行圓桌會議會見銀行和虛擬資產業界。金管局副總裁阮國恒事前發匯思文章，預告今日稍後會向銀行發出通函，釐清業界對客戶盡職審查方面的疑問，分享一些處理過的個案和良好做法供業界參考，並在周五會議進一步討論「開戶難」，並指銀行不應一刀切、迴避風險方式處理，必須做到公平待客。

港府去年10月發布虛擬資產政策宣言，立法會12月再通過相關法例的修訂，為虛擬資產活動制訂監管框架。

沒有法律或監管禁止銀行為虛擬資產機構提供服務

阮國恒指，雖然部分虛擬資產業務的洗錢風險或會較高，但隨着香港監管虛擬資產活動框架陸續落實，世界各地相繼加強相關規管，銀行逐步加深了解行業，預期受監管的虛擬資產服務提供者將陸續通過合理的程序成功開立銀行戶口。

他強調，過去不乏意見指銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒絕為相關企業開戶申請，但沒有任何法律或監管要求禁止在香港經營的銀行向虛擬資產相關機構提供銀行服務，銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查，避免不必要的程序，亦不應「一刀切」拒絕開戶申請。

期望銀行培訓員工發展中東、東南亞企業客

阮國恒又指，港府近期也積極「走出去」開拓新市場，如中東和東南亞地區，業界過往較場接觸相關市場，銀行前線員工處理當地企業開戶申請可能較為陌生，甚至為避免麻煩而試圖勸退客戶。金管局期望銀行會繼續加強員工在開戶申請方面的培訓，也會在有需要時調撥更多資源設立專職團隊或熱線，幫助企業理順開戶程序，從而捕捉新商機。

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