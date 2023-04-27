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阿根廷宣佈為阻美元儲備外流 日後將用人民幣付中國產品

環球政經 15:51 2023/04/27

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阿根廷政府周三（26日）宣布，將開始以人民幣而非美元支付中國進口產品，這一措施旨在緩解該國不斷減少的美元儲備。

政府的一份聲明指，4月份目標是以人民幣支付約10億美元的中國進口商品，此後每月約7.9億美元的進口商品將以人民幣支付。

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阿根廷經濟部長Sergio Massa在與中國大使鄒肖力以及各行業公司會面後的一次活動中宣佈這一決定，冀緩解美元外流。

做出這個決定原因是在阿根廷因歷史性乾旱導致農產品出口急劇下降，以及今年選舉前的政治不確定性而與美元儲備的臨界水平作鬥爭。

去年11月，阿根廷將與中國的貨幣互換擴大了50億美元，以尋求加強阿根廷的國際儲備。

Massa補充說，協議將使阿根廷 「致力於提高進口速度的可能性」，以人民幣計價的進口訂單將在90天內得到批准，而不是標準的180天。

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記者：張瑋婷

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