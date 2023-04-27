【水泥股】海螺水泥首季盈利跌48% 美銀重申「買入」評級

海螺水泥(00914)公布上季業績。集團宣布今年首三個月，錄得純利25.5億元人民幣，按年跌48.2%，每股盈利48分，期內營業收入313.7億元人民幣，按年升23.2%。該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤21.55億元人民幣，按年跌約53%，加權平均淨資產收益率1.38%，按年減少1.27個百分點。海螺水泥績後股價表現不濟，今日曾跌至24.3元，見1個月低位，收市挫3.3%，報24.4元。

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美銀發表報告指，海螺即使面對由天氣因素所造成的需求疲弱，首季業績仍符預期並跑贏同業。由於近周華東地區水泥出貨量按年增加約7%，該行料海泥較同業更有能力推動次季銷量增長及毎噸毛利提升。該行亦預海螺今年及明年的毎噸毛利，或回升至80元人民幣及93元人民幣。美銀重申海螺買入評級，惟同時下調其目標價至36元。

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