【機迷熱話】《Final Fantasy XVI》PS5主機限量同梱組　6月推出售4,880港元

遊戲大作《Final Fantasy XVI》日前正式開放預售，並在6月22日正式上市。與此同時，Sony Interactive Entertainment Hong Kong（SIEH）也宣布，將於遊戲發售日當天（即6月22日）起，同步推出以《Final Fantasy XVI》為主題的限量版限定PS5主機同梱組讓玩家收藏，售價4,880港元。

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「PlayStation 5 Console – FINAL FANTASY XVI Bundle」 套裝包含PS5主機(光碟版)、DualSense無線控制器及PS5遊戲《FINAL FANTASY XVI》兌換券，由6月22日起於全線PlayStation Authorized Dealer、SONY Store及特許經銷商發售。

不過，只有日本才有《Final Fantasy XVI》PS5限定設計版外殼，即以黑色為主調並加上由天野喜孝繪製召喚獸圖案的外殼，以及擁有水晶設計元素的DualSense。

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責任編輯：曾曉汶

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