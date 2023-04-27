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【網絡釣魚】Walmart最受攻擊者歡迎高佔16%　物流、科技及金融成三大目標

商業 17:47 2023/04/27

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網絡安全廠商Check Point發表《2023年首季品牌網路釣魚報告》，報告顯示物流、科技及金融品牌位列全球網絡釣魚攻擊三大目標行業，零售巨頭Walmart更於本年首季位居榜首，佔所有網路釣魚攻擊16%，排名自去年第四季的第13位大幅上升。

【Gmail騙局】黑客冒充Google發送「祝賀電郵」　誘用戶領獎點擊惡意連結

按照網路釣魚攻擊中的總出現率排序，最常被冒充的品牌是Walmart (16%)，其後則是DHL (13%)、Microsoft (12%)、LinkedIn (6%)、FedEx (4.9%)及Google (4.8%)。

Walmart最常被偽冒

報告同時揭示攻擊者冒充金融公司，竊取帳戶資料的手法。在本年首季，奧地利銀行Raiffeisen首次位列最常被冒充品牌，排名第八位。Raiffeisen網路釣魚攻擊活動，佔上季度網路釣魚攻擊3.6%。收件者被誘騙點擊惡意連結，聲稱是為避免他們遭欺詐活動侵害。受害人受騙提交資料後，其個人資料即被攻擊者取得。

Check Point香港及澳門區總經理周秀雲表示，抵禦網路釣魚威脅的最佳方法是具備正確知識。企業應為員工提供相應培訓，及時發現可疑跡象。個人和企業應持續加強對網絡釣魚威脅的辨識能力。了解這些可疑訊號有助保障寶貴的個人資料及付款資訊，避免騙徒有機可乘。

【ChatGPT黑客危機】暗網湧現大量ChatGPT付費帳號資料　兼提供攻擊工具及服務

責任編輯：李智賢

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