▲ 【業績│內險股】國壽首季多賺18%至179億人幣、新業務價值增7.7% 季內投資收益增長19%至529億元

中國人壽 （02628） 首季純利按年增長18%至178.85億元（人民幣，下同），期內保費收入增長3.9%至3272.2億元，各項新單業務均錄增長，期內營業收入增長7.2%至3437.8億元。

國壽上季新單保費增長16.6%至1,176.69億元 ，首季新業務價值增速由負轉正，增長7.7%。首年期交保費增長9.4%至714.78億元。截至3月底，核心償付能力充足率147.53%，綜合償付能力充足率210.19%，較去年底分別升3.94個百分點及3.41個百分點。

年化總投資收益率為4.21%

十年期及以上首年期交保費增長5.1%至200.82億元，佔首年期交保費的比重為 28.10%。續期保費下跌2.1%至2,095.52億元。短期險保費增長0.7%至349.80億元 ，退保率為0.40%，上升 0.12個百分點。

國壽上季實現總投資收益增長18.8%至529.32億元，簡單年化總投資收益率為4.21% ，上升33個基點；淨投資收益455.76億元 ，簡單年化淨投資收益率為3.62%。

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編輯：陳韻妍