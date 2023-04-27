  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士

環球社會熱點 18:08 2023/04/27

分享：

分享：

英格蘭教會（Church of England）周三（26日）發表報告，主題為歡迎人際關係多樣性。教會在報告中表示，單身人士應該和夫婦及家庭同樣受重視。報告更引用耶穌作例，指他亦是單身，不認為單身不如夫妻關係。

迪士尼告佛州州長德桑蒂斯 不滿開發協議無效 【下一頁】

報告表示，耶穌也是單身代表英格蘭教會也應該肯定單身人士，且不會認為單身不以夫妻關係或重要。報告強調愛的關係、給予及接受愛，對所有人而言都非常重要。

教會呼籲大家尊重單身人士，和以往提倡終身異性婚姻、最理想是可孕育子女的傳統背道而馳。報告認同愈來愈多人不再以夫妻身份或與家庭成員一同居住。

法國藝術展要求裸體參觀 為擺脫笛卡兒「我思故我在」 【下一頁】

教會表示，當地擁有一個難得的機會，重新構想一個多元化社會。在該社會中，所有家庭和愛情關係都受重視和加強，促進穩定，令民眾都能在各種家庭環境中成長，包括單身。報告更表示，單身或是一個經過深思熟慮的選擇。

相關報告名為「Love Matters」，長達236頁，是坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）和約克大主教（Archbishop of York）下令調查2年後的成果。

調查報告一共分為3份，之前發表的內容以住屋和社會關懷為主題。

英國國家統計局（ONS）數據顯示，截至2021年的10年間，英國獨居人數增加8.3%。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
今日
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主
今日
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主
意旅遊宣傳影片現他國畫面 旅遊部遭嘲浪費錢
今日
意旅遊宣傳影片現他國畫面 旅遊部遭嘲浪費錢
NBC環球CEO涉性騷擾女主播離職 俄媒曾轟女事主色誘普京
2023/04/26
NBC環球CEO涉性騷擾女主播離職 俄媒曾轟女事主色誘普京
美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己
2023/04/26
美玩具巨頭推唐氏芭比娃娃 冀所有孩子能看見自己

你可能感興趣

外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
今日 17:14
外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主
今日 09:05
Amber Heard回歸大銀幕 《水行俠》續集再做梅拉公主
意旅遊宣傳影片現他國畫面 旅遊部遭嘲浪費錢
今日 08:05
意旅遊宣傳影片現他國畫面 旅遊部遭嘲浪費錢
網絡熱話 宗教議題 基督教 宗教 英格蘭 英國

下一篇文章

外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
男神添麥菲傳戀身家46億名媛Kylie Jenner 曾與喬布斯愛女傳緋聞
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月20日 時間00:00）
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
普京罕見視像賀大環線啟用 將邀中國訪俄代表團參觀
【俄烏戰爭】習近平與澤連斯基通話 瓦格納指烏軍準備反攻（持續更新）
【俄烏戰爭】習近平與澤連斯基通話 瓦格納指烏軍準備反攻（持續更新）
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
英國測試新公共警報系統 423全英手機準時一齊響
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款