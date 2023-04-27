英格蘭教會指耶穌都單身 應同等重視單身人士

英格蘭教會（Church of England）周三（26日）發表報告，主題為歡迎人際關係多樣性。教會在報告中表示，單身人士應該和夫婦及家庭同樣受重視。報告更引用耶穌作例，指他亦是單身，不認為單身不如夫妻關係。

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報告表示，耶穌也是單身代表英格蘭教會也應該肯定單身人士，且不會認為單身不以夫妻關係或重要。報告強調愛的關係、給予及接受愛，對所有人而言都非常重要。

教會呼籲大家尊重單身人士，和以往提倡終身異性婚姻、最理想是可孕育子女的傳統背道而馳。報告認同愈來愈多人不再以夫妻身份或與家庭成員一同居住。

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教會表示，當地擁有一個難得的機會，重新構想一個多元化社會。在該社會中，所有家庭和愛情關係都受重視和加強，促進穩定，令民眾都能在各種家庭環境中成長，包括單身。報告更表示，單身或是一個經過深思熟慮的選擇。

相關報告名為「Love Matters」，長達236頁，是坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）和約克大主教（Archbishop of York）下令調查2年後的成果。

調查報告一共分為3份，之前發表的內容以住屋和社會關懷為主題。

英國國家統計局（ONS）數據顯示，截至2021年的10年間，英國獨居人數增加8.3%。

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責任編輯：李俊儀