▲ 【業績│油股】中石化首季少賺12%、煉化業務未如理想 煉油稅前稅潤大跌54%

中石化 （00386） 首季純利按年倒退11.9%至207.4億（人民幣，下同），主要受累於煉化業務未如理想，期內營業收入增長2.6%至7913.3億元。

天然氣產量增長5.3%

集團首季油氣當量產量增長2.6%至1.25億桶，其中天然氣產量3,304.7億立方英尺，增長5.3%，原油產量則升0.6%至6949萬桶。期內原油實現價格跌15.5%至75.21美元，天然氣價格則升6.9%至每千立方英尺8.7美元，勘探及開發板塊息稅前利潤增長16.6%至133.57億元。

下游業務方面，季內原油加工量減少3%至6224萬噸，成品油產量減少0.2%至3730萬噸，令煉油板塊稅前利潤大減54.4%至104.59億元。營銷及分銷上季稅前利潤跌5.4%至84.75億元，成品油總經銷量增加10.1%至5616萬噸。化工業務則轉盈為虧，錄稅前虧損約30.22億元。

上季資本支出234億元

中石化上季資本支出234億元，其中勘探及開發板塊資本支出149.8億元，主要用於順北、塔河、川西、川東南等油氣產能建設，勝利頁岩油國家級示範區建設，山東 LNG 等儲運設施建設；煉油板塊資本支出42.2億元，主要用於鎮海煉化擴建，安慶、揚子等煉油結構調整項目；營銷及分銷板塊資本支出7.8億元，主要用於現有終端銷售網絡改造等；化工板塊資本支出32.7億元，主要用於天津南港、海南等乙烯項目，儀征PTA以及巴陵己內酰胺等項目，鎮海、天津等新材料項目建設。

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編輯：陳韻妍