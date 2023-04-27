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外國350磅男日攝4000卡路里 減肥成功身體1處仍不可逆

環球社會熱點 17:14 2023/04/27

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外國一名350磅男子凱拉（Bishoi Khella）長期暴飲暴食，經常每日攝取4,000卡路里熱量，一次旅行後決心減肥。男子堅持每日跑步及健身，成功將體重減超過一半至165磅，但肚皮卻十分鬆弛。

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凱拉本身居住加拿大多倫多，兩年前與朋友到墨西哥旅行，其後因體重限制未能參與水上電單車等活動。他回家後磅重發現自己體重超過350磅，決心制定全套計劃減肥。

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他以往每日都會食外賣，甚至早餐就會進食漢堡及Pizza等高熱量食物，通常每日都會攝取4,000卡路里熱量。

自從展開減肥計劃後，凱拉堅持每日鍛煉兩次，每次運動45分鐘。就算當地健身室因疫情停業，他也堅持鍛煉，改為踩單車穿梭城市。

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本來凱拉只打算鍛煉75日，但減肥計劃效果奇佳，他不知不覺就堅持減肥兩年，期間只暫停鍛煉了30日。

凱拉現在重165磅，幾乎每天早上都會跑10公里，晚上就會到健身室鍛煉。他現時擁有6塊腹肌，體型十分健美，只是肚皮位置的鬆弛情況明顯較嚴重，料難以回復原狀。

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責任編輯：鄭錦玲

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