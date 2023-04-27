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黃竹坑港島南岸第4期命名為海盈山　主打兩房至三房　料季內推售

股樓投資 17:17 2023/04/27

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由嘉里(00683)、信置(00083)、太古(01972)及港鐵(00066)合作發展的港島南岸第4期命名為海盈山（LA MONTAGNE)，項目早前已經取得售樓紙，預計今季內開售。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目示範單位及樓書籌備工作已進入最後階段，有望於本季內開售，料率先推出4A期，主打2至3房，將參考南區豪宅項目造價，尤其港島南岸的樓盤，並因應市況推出。旗下揚海至今累售504伙，平均成交呎價約3.6萬元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊介紹項目的戶型分布，涵蓋一房至四房間隔，並另設特色戶，實用面積351至2,291平方呎，其中主打的兩房佔465伙或58%，而四房戶設有私人電梯大堂。

而信和置業執行董事田兆源就表示，通關後樓市氣氛向好，預期利息將見頂，加上項目地段優勢，預期項目將深受買家歡迎。太古地產董事 – 住宅業務杜偉業表示，港人住房需求大，加上黃竹坑區具發展潛力，相信海盈山會成為優質住宅項目。

延伸閲讀【單位直擊】趕赴國外讀書 委託家人賣樓 荃德花園低層戶423.8萬沽【下一頁

 

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撰文 : 蔡子俊

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