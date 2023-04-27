市場靜待日銀決策會議　圓匯維持窄幅上落格局

日本央行即將舉行決策會議，新任行長植田和男首次登場，鑑於植田行長在不同場合表示將支持寬鬆貨幣政策，暫時未適合調整收益率曲線控制政策，市場預期日本央行將大概率維持政策不變，但亦有機會宣布進行貨幣政策框架檢討，為將來退出超寬鬆貨幣政策鋪路。市場靜待日本央行的政策決定，美元兌日圓在133至134水平窄幅上落。

筆者預期，日本央行將於本年以漸進方式修訂超寬鬆貨幣政策。實際上，日本通脹壓力遠不如歐美地區嚴重，日圓的急劇貶值潮已成過去，日本央行並未有逼切性迅速退出超寬鬆政策，可以考慮逐步修訂政策以減緩對日本債市及匯市的震蕩。最理想的情景是，日本央行等待歐美央行停止加息周期，日本債市沽售壓力之際，才出手修訂收益率曲線控制政策，最後再退出負利率政策。由於日本央行不太可能一刀切取消收益率曲線政策，本年內日本利率將大部份時間貼近零水平，美元對日圓的利差將會持續，美元兌日圓將大致在130至140水平波動。

責任編輯︰梁浩碩

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