  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 17:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【生科股】信達生物首季收入升一成　3款創新藥有望年內獲批上市

股市 16:49 2023/04/27

分享：

分享：

【生科股】信達生物首季收入升一成　3款創新藥有望年內獲批上市

信達生物 （01801） 於2023年第一季度，公司共取得總產品收入約11億元人民幣，按年及按季穩步增長一成，主要是得益於達伯舒 （信迪利單抗注射液）和其他產品組合整體銷量的持續增長。

公司指，隨着中國較廣範圍的疫情影響於第一季度初期後步入尾聲，全季度疫情影響逐步消退，公司於全國市場的產品銷售和推廣活動已恢復正常並持續向好。同時，新版國家醫保藥品目錄於2023年3月1日正式實施，達伯舒（信迪利單抗注射液）新增兩項適應症一線胃癌及一線食管癌，耐立克（奧雷巴替尼片）新藥、達攸同（貝伐珠單抗注射液）、蘇立信（阿達木單抗注射液）、達伯華（利妥昔單抗注射液）多項新增適應症納入醫保，助力產品銷售持續增長。

3款創新藥有望年內獲批上市

公司又指，第8款獲批產品睿妥（塞普替尼膠囊）亦於3月正式實現商業化。公司相信，2023年有望實現商業化產品組合豐厚度持續提升和產品銷售收入明確增長。

公司目前已有8款商業化產品，另有3款創新候選藥物處於新藥上市申請（NDA）審評階段，並有望於2023年內獲批上市，使公司商業化管線擴充至10款以上，為產品銷售持續增長蓄能。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】加息周期將見頂？　資金湧入債市現投資機會？　聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：

【生科股】信達生物彈高8%　次季收入超10億元人民幣　另與賽諾菲達成戰略合作、兼溢價29%配股籌24億元

【業績｜生科股】藥明康德連跌八日再挫6%　首季多賺32%至21.7億人幣

【生科股】百奧賽圖料今年收入增長35至40%、冀年內「摘B」　目標2025年實現收支平衡

編輯：姚卓然

生物科技 生物科技股 港股 疫情 胃癌 信達生物（01801）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

市場靜待日銀決策會議　圓匯維持窄幅上落格局

下一篇文章

【業績│油股】中海油首季純利倒退6%至321億元　桶油成本下降7.7%至28.22美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款