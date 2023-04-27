▲ 【生科股】信達生物首季收入升一成 3款創新藥有望年內獲批上市

信達生物 （01801） 於2023年第一季度，公司共取得總產品收入約11億元人民幣，按年及按季穩步增長一成，主要是得益於達伯舒 （信迪利單抗注射液）和其他產品組合整體銷量的持續增長。

公司指，隨着中國較廣範圍的疫情影響於第一季度初期後步入尾聲，全季度疫情影響逐步消退，公司於全國市場的產品銷售和推廣活動已恢復正常並持續向好。同時，新版國家醫保藥品目錄於2023年3月1日正式實施，達伯舒（信迪利單抗注射液）新增兩項適應症一線胃癌及一線食管癌，耐立克（奧雷巴替尼片）新藥、達攸同（貝伐珠單抗注射液）、蘇立信（阿達木單抗注射液）、達伯華（利妥昔單抗注射液）多項新增適應症納入醫保，助力產品銷售持續增長。

3款創新藥有望年內獲批上市

公司又指，第8款獲批產品睿妥（塞普替尼膠囊）亦於3月正式實現商業化。公司相信，2023年有望實現商業化產品組合豐厚度持續提升和產品銷售收入明確增長。

公司目前已有8款商業化產品，另有3款創新候選藥物處於新藥上市申請（NDA）審評階段，並有望於2023年內獲批上市，使公司商業化管線擴充至10款以上，為產品銷售持續增長蓄能。

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編輯：姚卓然