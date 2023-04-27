【業績│油股】中海油桶油成本下降7.7%至28.22美元　CFO：未來成本仍有再跌空間　首季純利倒退6%至321億元（第二版）

▲ 【業績│油股】中海油首季純利倒退6%至321億元 桶油成本下降7.7%至28.22美元

中海油 （00883） 首季純利按年倒退6.4%至321.13億元（人民幣，下同），主要由於實現油價下降及油氣銷量上升的綜合影響，期內油氣銷售收入下跌9.9%至741.96億元，營業收入增長7.5%至977.11億元。首席財務官謝尉志表示，油價受經濟、政治及金融等因素影響，難以預測，但基於油組採取減產保油價的措施，預期第二季油價維持在目前水平窄幅波動，故要維持去年的業績水平難度較高，因此中中海油傾向控制好成本以保持成本優勢，以維持公司在業內的競爭優勢。

現時中海油每半年派息一次，謝尉志稱，雖然中海油已回歸A股，但集團未有考慮要派季息，維持每半年派息的做法。

季內共獲得2個新發現

中海首集團首季桶油成本下降7.7%至28.22美元，謝尉志稱，桶油成本未來仍有進一步下降的潛力，集團冀控制桶油成本不大幅上升。

集團季內平均實現油價每桶74.17美元，下跌23.9%；平均氣價每立方英尺8.33美元，基本持平。首季淨產量1.64億桶油當量，上升8.6%，當中天然氣產量增長12.8%至207.5十億立方英尺，原油產量則升7.3%至1.28億桶。其中，中國淨產量1.15億桶油當量，上升5.5% ，因新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量4860萬桶油當量，升16.6% ，主要由於圭亞那和巴西產量增加。

對未來天然氣產量增長保持樂觀態度

謝尉志指，首季國內外天然氣產量都有理想增長，包括尼日利亞、印尼、巴西、中國南海及陸上緻密氣等，集團對未來天然氣產量增長保持樂觀態度。

中海油首季資本支出約247.4億元，升46.1% ，主要由於探井和在建項目工作量同比有所增加，維持全年資本開支全年1000至1200億元，當中勘探及老油田整理開支分佔20%，新項目建設佔60%。季內共獲得2個新發現，並成功評價6個含油氣構造。計劃年內投產的新項目推進順利。

（第二版加入CFO言論）

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