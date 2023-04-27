團結香港基金：加快開拓北部都會區　 確保未來10年公私營房屋供應達標

團結香港基金預期，未來五年，即2023至2027年，本港私人住宅年均落成量約有1.9萬伙。不過，由於土地供應不足，預期由2028年起計的未來5年，即2028至2032年，私人住宅年均落成量將降至約1.39萬伙。

團結香港基金副總裁葉文祺說，要確保未來10年公私營房屋供應達標，關鍵在於加快開拓北部都會區，提升土地交付效率，增加熟地供應儲備。至於要在較短期内提升房屋供應，緩解基層住屋困難，提升建築效率、普及組裝合成建築技術以興建過渡性房屋和簡約公屋等，都是目前的合理選擇。

報告又指，政府放寬按揭成數，令購買力上升，加上資助房屋供應增加，亦令買家有更多選擇，終致小型單位的吸引力有所下降，若以售出比率分析，自2020年起，中型單位已超越小型單位，並在去年進一步拉開差距，顯示過去首置人士為求上車而不問面積、只要較低總價入市的情況正在減退，所以相信納米細戶不再壟斷剛需，中型單位將成未來主流。

公型房屋方面，團結香港基金指，展望未來五個財政年度，即2023/2024至2027/2028年度，在按時交付3萬伙簡約公屋前提下，料公營房屋的年均落成量約31,700個伙，達到《長策》年均目標。此外，公屋綜合輪候時間可望從2021/2022年度的6.1年高位，下降至2026/2027年度的4.6年，接近政府定下的績效目標。因此，簡約公屋將成為短期不可或缺的額外補給。

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