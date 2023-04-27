【AI大戰】主打免費兼開源　初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT

▲ AI初創Hugging Face近日就宣布，正式推出開源的AI聊天機械人HuggingChat，並標榜免費使用，對抗ChatGPT等AI聊天機械人。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT競爭對手愈來愈多，除了科技巨頭Google所研發的Bard、百度的文心一言等，也有初創加入戰團。AI初創Hugging Face近日就宣布，正式推出開源的AI聊天機械人HuggingChat，並標榜免費使用，對抗ChatGPT等AI聊天機械人。

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據TechCrunch報道，Hugging Face所推出的開源AI聊天機械人HuggingChat與ChatGPT十分類似，可以完成一些複雜的生成任務，包括：編寫代碼、起草電子郵件、創作歌詞。但最大分別是HuggingChat將AI技術開源，並容許用家加入其他不同的AI模型。

Hugging Face行政總裁Clem Delangue就指出，相信市場需要ChatGPT以外的開源選擇，用戶及開發者可擁有更高透明度的平台。NVIDIA AI科學家Jim Fan直言，HuggingChat是ChatGPT的開源替代品，更表示若HuggingChat繼續開發，Hugging Face將會比Open AI更有發展潛力。

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責任編輯：曾曉汶

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