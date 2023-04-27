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【AI大戰】主打免費兼開源　初創Hugging Face研自家AI聊天機械人挑戰ChatGPT

科技 16:48 2023/04/27

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AI初創Hugging Face近日就宣布，正式推出開源的AI聊天機械人HuggingChat，並標榜免費使用，對抗ChatGPT等AI聊天機械人。

人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT競爭對手愈來愈多，除了科技巨頭Google所研發的Bard、百度的文心一言等，也有初創加入戰團。AI初創Hugging Face近日就宣布，正式推出開源的AI聊天機械人HuggingChat，並標榜免費使用，對抗ChatGPT等AI聊天機械人。

【阿里巴巴AI】阿里雲「通義千問夥伴計劃」正式啟動　20萬內地企業用戶冀參與測試

【ChatGPT新功能】ChatGPT允許用户關閉對話記錄　避免用作AI模型訓練

據TechCrunch報道，Hugging Face所推出的開源AI聊天機械人HuggingChat與ChatGPT十分類似，可以完成一些複雜的生成任務，包括：編寫代碼、起草電子郵件、創作歌詞。但最大分別是HuggingChat將AI技術開源，並容許用家加入其他不同的AI模型。

Hugging Face行政總裁Clem Delangue就指出，相信市場需要ChatGPT以外的開源選擇，用戶及開發者可擁有更高透明度的平台。NVIDIA AI科學家Jim Fan直言，HuggingChat是ChatGPT的開源替代品，更表示若HuggingChat繼續開發，Hugging Face將會比Open AI更有發展潛力。

【AI大戰】TikTok推AI頭像功能　可生成最多30張照片

責任編輯：曾曉汶

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