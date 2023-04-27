【英國職場】57%英國失業員工不欲重返全職　三分一人在全職工作外保持副業

據自由工作者線上平台Fiverr的一項新研究，在當今動蕩的就業市場中，英國員工認為彈性或自由職業比傳統的朝九晚五更安全。

英國失業率意外上升至3.8% 薪資增長5.9% 高於預期

高通脹壓力擠壓了企業利潤，迫使更多僱主決定裁員。Fiverr研究揭示裁員決定如何影響員工的職業規劃。Fiverr調查了500名自去年12月以來被解僱英國白領員工，發現47%受訪者已對全職工作失去信心。

今年被裁的上班族中，有57%正計劃在未來的職業生涯中，探索全職工作以外的替代方案，35%的人計劃在找到下一個職位的同時，也保持副業。

裁員潮改變英國人職業規劃

過去，被裁員的上班族大多會立即尋找全職工作，以保留養老金和病假工資等就業保障。但調查發現，有70%受訪者表示將未來職業的穩定性放在首位，超過三分之一的人更計劃成為個人經營者，他們希望能更好地控制自己的事業。

皆因個人經營者不會受到裁員等不受歡迎的消息的打擊，而是可以控制每個業務決策。該研究亦表明，愈來愈多年輕人在賺取主要收入的同時兼顧副業，英國打工仔已不再將全職職位視為安全的選擇。

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責任編輯：李智賢

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