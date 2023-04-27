▲ 【德銀業績】德銀首季多賺9%勝預期 集團:將開始第二季裁減5%後勤資深員工的計劃

德意志銀行首季純利按年增長9%至11.58億歐元，勝預期，連續11季錄得利潤，主要由於高利率帶動淨利息業務，抵銷投資銀行收入下跌19%的影響，同時裁員也有助削減成本。德銀行政總裁Christian Sewing向員工發出的備忘錄指，集團非常努力去達致穩定性。

德銀投資銀行收入跌19%至27億歐元，遜於市場預期，其中固定收益及外匯交易業務收入跌17%至23.6億歐元，表現亦令人失望，但企業銀行及零售銀行表現則優於預期，分別升35%及10%。

德銀首季存款按季減少5%

德銀指，作為未來數年進一步削減成本的數項舉措之一，集團將會向非面向客戶的員工進行裁員，具體裁減人數未定，但該行將開始第二季裁減5%後勤資深員工的計劃。

德銀指，歐國及瑞士銀行的問題，引發投資者恐慌，並導致客戶提走存款，目前仍在進行善後工作。德銀存款按季減少5%，股價亦曾單日挫15%。

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編輯：陳韻妍