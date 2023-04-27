  • 24°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【友邦季績】 首季新業務價值升28%勝預期 友邦績後見追捧 股價一度升逾3%

股樓投資 16:37 2023/04/27

分享：

分享：

友邦保險（01299）公布今年首季業績，新業務價值（NBV）達10.46億美元，按固定匯率計按年增加28%，高於市場預期。績優帶動股價承接過去兩日升勢，早段曾高見86.6元，最多升3.3%，惟其反升幅見逐步收窄，收報85.2元，升1.6%，成交額22.1億元。

同場加映﹕【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

友邦表示，季內所有分部新業務價值均錄得按年增長，其中內地、香港、東盟和印度的業務均取得雙位數字增長。首季新業務價值利潤率按固定匯率計則按年下跌2.3個百分點至52.3%，主要是由於內地及香港的產品組合轉向長期儲蓄產品所影響。年化新保費按年增34%至19.98億元（美元，下同），而總加權保費收入亦升7%至102.36億元。

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，隨著亞洲經濟在疫後復甦，集團展現強勁動力，同時把握客戶對壽險及健康險需求日益增長的機遇。他透露，友邦中國業務已獲得監管批准於河南省鄭州市開業。目前友邦中國已於中國9個省份及主要城區擁有業務，包括北京、上海、江蘇、廣東、深圳、天津、石家莊、四川及湖北。

同場加映﹕【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
保險公司 港股 新業務價值 友邦保險（01299）

上一篇文章

團結香港基金：加快開拓北部都會區　 確保未來10年公私營房屋供應達標

下一篇文章

【維達3331】維達大股東Essity 或悉售手上51.59%持股 股價今急瀉 最多跌近14%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款