【友邦季績】 首季新業務價值升28%勝預期 友邦績後見追捧 股價一度升逾3%

友邦保險（01299）公布今年首季業績，新業務價值（NBV）達10.46億美元，按固定匯率計按年增加28%，高於市場預期。績優帶動股價承接過去兩日升勢，早段曾高見86.6元，最多升3.3%，惟其反升幅見逐步收窄，收報85.2元，升1.6%，成交額22.1億元。

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友邦表示，季內所有分部新業務價值均錄得按年增長，其中內地、香港、東盟和印度的業務均取得雙位數字增長。首季新業務價值利潤率按固定匯率計則按年下跌2.3個百分點至52.3%，主要是由於內地及香港的產品組合轉向長期儲蓄產品所影響。年化新保費按年增34%至19.98億元（美元，下同），而總加權保費收入亦升7%至102.36億元。

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友邦保險首席執行官兼總裁李源祥表示，隨著亞洲經濟在疫後復甦，集團展現強勁動力，同時把握客戶對壽險及健康險需求日益增長的機遇。他透露，友邦中國業務已獲得監管批准於河南省鄭州市開業。目前友邦中國已於中國9個省份及主要城區擁有業務，包括北京、上海、江蘇、廣東、深圳、天津、石家莊、四川及湖北。

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記者：郭秀慧