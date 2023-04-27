【健康資訊】惠康推健康食品選擇 引入海外農場自家品牌及無激素添加肉類

近年大家都十分注重健康飲食及優質生活，有見及此惠康選出6種健康選擇：

「無麩質」、「無激素添加」、「水耕種植」、「有機」、「低脂」及「無糖」

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惠康從世界各地搜羅達1,000款健康食材，提供更多元化的產品選擇，當中包括無麩質早餐穀物、低脂牛奶、有機蔬菜、無激素肉類等。此外，惠康更首次引入澳洲品牌Red Tractor Foods的有營食品系列並請來營養師布善恒與大家分享不同的健康飲食題目，例如今期為「無麩質飲食」，布善恒表示，選擇無麩質食品可避免飯後出現肚漲、腹瀉、出疹、喉嚨腫脹等症狀，讓小腸正常吸收營養之餘，同時保護腸道健康，是健康生活的全新飲食指標。

DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻表示，近年港人健康意識提高，對食物的營養成份及類別標籤亦相當注重，健康食材的需求會是大勢所趨。

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