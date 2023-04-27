▲ 【日本旅遊】日本擬本周六解除入境限制 不再需要疫苗或陰性證明入境

日本政府宣布，5月8日起將新冠病毒下調為與季節性流感相同的「5類」，同時又計劃把結束新冠病毒邊境口岸對策的時間從原定的5月8日凌晨0點，提前至本周六（4月29日）凌晨0點，意味本周六入境日本不再需要疫苗或陰性證明。

當局原本計劃在下調新冠病毒傳染病等級的同一日放寬邊境管控措施，但日本在即將到來的黃金周長假與海外往來增加，旅客人數會增加，要就疏緩各機場可能發生的擁擠狀況而作出調整，因此考慮提早解除措施。

目前旅客必須出示至少3劑新冠疫苗的接種證明，或出發前72小時內進行的檢測陰性證明，才可以入境日本。最新方案為從本月29日起該等將不再需要。

【ET財智Talk】加息周期將見頂？ 資金湧入債市現投資機會？ 聯博黃燦文分析攻守兼備的債券組合策略部署

相關文章：

【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票 4.24起登記抽獎、香港人可參與 涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）

【日本旅遊】港航全新福岡直航線啟航 擬今年內恢復鹿兒島直航（附新航線詳情）

【旅遊趨勢】Expedia：八成港人已預訂今年旅程 哪個年齡層自覺最缺乏假期？

編輯：姚卓然