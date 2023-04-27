【業績｜教育股】中滙集團上半財年多賺19%、中期息增至9港仙 管理層料下財年資本投入減少

股市

▲ 首席財務官兼公司秘書黄成滿（左一）； 執行董事兼首席執行官廖伊曼（左二）；首席運營官劉文琦（右二）； 投融資及投資者關條部總監印國庭（右一）