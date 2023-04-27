hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券
【業績｜教育股】中滙集團上半財年多賺19%、中期息增至9港仙 管理層料下財年資本投入減少
股市 17:38 2023/04/27
中滙集團 （00382） 上半財年純利按年升18.9%至9.73億元（人民幣，下同），相當於每股盈利27.73分。集團派中期息9港仙，按年增7.1%。期内，收入按年增18.3%至9.7億元，主要由於旗下學校收生人數增加及收購學校影響，中滙料全年收入達19億元。中滙在校學生人數為86,600人，按年增12.2%。
中滙中期資本開支為4.75億元，按年增87%，料全財年開支達6億元。首席財務官兼公司秘書黃成滿解釋稱，今年度投入大增源於在大灣區擴建校區，料今年完工後，下半財年的資本開支將有所下降。
截至今年2月底，中滙的有息資本負債比率為23%，按年跌2個百分點；加權平均借貸利率按年減少0.55個百分點，至4.75%。
相關文章：
【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV 冀未來三年至少創15億元人幣GMV
【業績︱教育股】新東方彈7% 第三財季虧轉盈 經調整純利錄9536萬美元
記者：伍鍵文
相關文章
看文章 ・ 賺取 ET Points