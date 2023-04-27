  • 23°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜教育股】中滙集團上半財年多賺19%、中期息增至9港仙　管理層料下財年資本投入減少

股市 17:38 2023/04/27

分享：

分享：

首席財務官兼公司秘書黄成滿（左一）； 執行董事兼首席執行官廖伊曼（左二）；首席運營官劉文琦（右二）； 投融資及投資者關條部總監印國庭（右一）

中滙集團 （00382） 上半財年純利按年升18.9%至9.73億元（人民幣，下同），相當於每股盈利27.73分。集團派中期息9港仙，按年增7.1%。期内，收入按年增18.3%至9.7億元，主要由於旗下學校收生人數增加及收購學校影響，中滙料全年收入達19億元。中滙在校學生人數為86,600人，按年增12.2%。

中滙中期資本開支為4.75億元，按年增87%，料全財年開支達6億元。首席財務官兼公司秘書黃成滿解釋稱，今年度投入大增源於在大灣區擴建校區，料今年完工後，下半財年的資本開支將有所下降。

截至今年2月底，中滙的有息資本負債比率為23%，按年跌2個百分點；加權平均借貸利率按年減少0.55個百分點，至4.75%。

相關文章：

【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV　冀未來三年至少創15億元人幣GMV

【業績︱教育股】新東方彈7%　第三財季虧轉盈　經調整純利錄9536萬美元

記者：伍鍵文

相關文章

【業績︱教育股】新東方彈7%　第三財季虧轉盈　經調整純利錄9536萬美元
2023/04/20
【業績︱教育股】新東方彈7%　第三財季虧轉盈　經調整純利錄9536萬美元
【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV　冀未來三年至少創15億元人幣GMV
2023/04/20
【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV　冀未來三年至少創15億元人幣GMV

你可能感興趣

【業績︱教育股】新東方彈7%　第三財季虧轉盈　經調整純利錄9536萬美元
09:42 2023/04/20
【業績︱教育股】新東方彈7%　第三財季虧轉盈　經調整純利錄9536萬美元
【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV　冀未來三年至少創15億元人幣GMV
07:42 2023/04/20
【教育股】「思考樂甄選」首播秀創414萬元人民幣GMV　冀未來三年至少創15億元人幣GMV
港股 業績公布 H股 中滙集團（00382） 教育股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

下一篇文章

【業績│内險股】中國財險首季按年多賺22%　投資收益大減49%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美國經濟數據】美國3月耐用品訂單初值升3.2%　超預期
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款