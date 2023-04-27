  • 24°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中銀香港「理財TrendyToo」1周年推出慶祝優惠　成功開戶可享100天港幣活期存款優惠　年利率高達2.18%

理財智慧 16:33 2023/04/27

分享：

分享：

中銀香港去年推出年輕品牌「理財 TrendyToo」，該行今稱，為慶祝該品牌成立一周年，本行推出「1齊享、1歲賞」多項以「1」為主題的週年慶祝優惠。

同場加映：【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

為慶祝「理財 TrendyToo」推出一周年，18至35歲年輕客戶於今年5月至6月期間，成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的周年限時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享100元獎賞，以及100天港幣活期儲蓄存款優惠高達2.18%。

此外，首次經手機登記發薪服務可享100元獎賞；首筆股票交易可享1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲100元獎賞及享0%認購費；首次申請Chill Card即享額外迎新獎賞100 元；首次綁定及使用 BoC Pay 可獲總值100元迎新獎賞等。

【富豪城市】2023全球最多有錢人城市 紐約居榜首 香港排十甲之內【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，「理財 TrendyToo」自推出以來，帶動18至35歲年輕客戶開戶人數增加，今年首季的開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶亦 按年升近1倍。在投資方面，18至25歲Z世代的活躍投資客戶增幅最大，截至3月底的人數按年升逾4成，今年首季個別低門檻投資產品的交易人數較上一季增加逾2倍。消費方面，第一季信用卡消費按年升4成。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

股票 投資產品 儲蓄 中銀 財富及資產管理 經濟 活期存款 信用卡 港元 香港

上一篇文章

【維達3331】維達大股東Essity 或悉售手上51.59%持股 股價今急瀉 最多跌近14%

下一篇文章

認為不利雲端遊戲市場發展 英國否決微軟收購動視暴雪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款