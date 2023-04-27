中銀香港「理財TrendyToo」1周年推出慶祝優惠　成功開戶可享100天港幣活期存款優惠　年利率高達2.18%

中銀香港去年推出年輕品牌「理財 TrendyToo」，該行今稱，為慶祝該品牌成立一周年，本行推出「1齊享、1歲賞」多項以「1」為主題的週年慶祝優惠。

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為慶祝「理財 TrendyToo」推出一周年，18至35歲年輕客戶於今年5月至6月期間，成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的周年限時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享100元獎賞，以及100天港幣活期儲蓄存款優惠高達2.18%。

此外，首次經手機登記發薪服務可享100元獎賞；首筆股票交易可享1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲100元獎賞及享0%認購費；首次申請Chill Card即享額外迎新獎賞100 元；首次綁定及使用 BoC Pay 可獲總值100元迎新獎賞等。

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中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理溫晞文表示，「理財 TrendyToo」自推出以來，帶動18至35歲年輕客戶開戶人數增加，今年首季的開戶量按年上升超過2倍，全新登記發薪服務的客戶亦 按年升近1倍。在投資方面，18至25歲Z世代的活躍投資客戶增幅最大，截至3月底的人數按年升逾4成，今年首季個別低門檻投資產品的交易人數較上一季增加逾2倍。消費方面，第一季信用卡消費按年升4成。

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