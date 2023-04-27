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【網購行業】SHOPLINE：疫後網上消費趨勢不變 沙田蟬聯最多網購訂單分區

理財智慧 17:04 2023/04/27

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開店平台SHOPLINE今天發布《2023香港開店白皮書》，揭示平台在2022年全年顧客觸及總量達到335萬人，相當於全港人口四成半，而SHOPLINE 香港商戶的全年總營業額及總訂單量按年升近五成，分別錄得 49.3% 及 42.9% 增幅 。

【著數優惠】機管局派2.7萬張機票 「飛遇世界鉅賞」今起接受網上報名 10秒填完登記表格【下一頁】

【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

溫股知新
【溫股知新】負面因素現 好友可以點？

白皮書》數據指出 2022 年經營 O2O / OMO 的商戶數字持續增長，按年上升達四成，佔總商戶人數的 29.7%，另外亦有92%的受訪商戶認為提供「線上買、門市取」的選項，能吸引消費者更願意購物，94%受訪商戶則認為提供網店、門市共通的會員積分，有效吸引消費者再次消費。O2O/OMO商戶平均商品成交金額比純網店高出6倍。

而2022熱門網店產業頭三大依次為「生活起居」、「流行衣飾」及「其他消費品」，佔整體超過一半。「綜合零售」連續三年成為最大收益產業，佔比由 2021 年的 20.3%上升到 2022 年的 23.2%，訂單量亦上升至排名第一。「電子產品」類別產品於過去一年勢頭興旺，成為 2022 年人流最旺產業，其後依次為「戶外運動」和「綜合零售」。

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

SHOPLINE香港區副總經理趙公亮表示，去年疫情嚴峻期間，市民只能通過網購購物，因此基數較高，今年整體網購銷售將錄下跌，不過過去五年平均年增長約為10至20%，亦可看到整體網購增長趨勢不會回落。此外，他亦透露短期內會將ChatGPT整合至SHOPLINE後台，並連結電郵及短訊營銷工具 SmartPush，當輸入主題、目標語言等關鍵詞時，ChatGPT 將會自動生成電郵主題及撰寫完整電郵內容，方便商戶善用 EDM 行銷。

【政府工】香港電台請兼職初級記者 日薪487元 時薪係幾多?【下一頁

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記者：鄭日棱

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