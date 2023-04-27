【互認基金】北上基金2月累計吸資134億 南下產品吸金10億

▲ 2月份北上基金按月淨吸資增16億元。

北上基金的吸金額連升兩個月，據外滙管理局對中港互認基金的最新統計，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金，截至2月底止累計淨吸資額為134.11億元（人民幣，下同），按月增加16.64億元，或升14%。若以首兩個月計，兩連升後驟增18.7億元，扭轉去年12月單月走資逾6800萬元的情况。

不過，南下基金、即內地基金公司把省招牌產品來港推售，卻由升轉跌，2月份的累計淨認購額僅10.29億元；單月走資逾810萬元。

而跨境互認基金的北熱南冷局面持續8年，北上基金較南下產品累計吸金額多逾100億元。截至去年底，北上產品共有37隻，南下基金包括兩隻傘子基金在內共47隻，但市料後者正式在本港零售層面銷售少於廿隻。

惟須注意，北上基金自2011底開始已不斷萎縮；單以去年底的吸金額為115.4億元，按年驟縮27億元，或縮水18%。

理財通產品出現 失獨市號召力

專家指，今年首兩個月北上基金持續回升，或受惠疫後解封令A股止跌喘穩，令北上產品也水漲船高；但展望前景仍堪憂，難以重拾早年乏競爭的獨市號召力，畢竟包括理財通等新產品湧現等。

人行早前公布約4.4萬名投資者參與理財通，跨境資金滙劃逾26億元。

人民銀行廣州分行副行長郭雲喜表示，截至今年2月底，粵港澳大灣區內地9市已有31間銀行參與跨境理財通業務試點，為4.36萬名個人投資者提供相關服務，涉及跨境資金滙劃1.86萬筆，金額26.66億元。

其中「南向通」資金滙劃20.97億元，「北向通」資金滙劃5.69億元。隨着中港澳恢復正常通關，跨境理財通業務迎來新機遇，部分試點銀行「南向通」業務在2月份增長超過40%。

現時參與「南向通」的內地投資者達1.21萬人，參與「北向通」的港澳投資者3.15萬人；港澳投資者人數較2021年底增長1.3倍，增長速度是內地投資者的2.2倍。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪