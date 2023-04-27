  • 24°C
香港時間 : 2023427日 (週四) 17:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【互認基金】北上基金2月累計吸資134億 南下產品吸金10億

16:04 2023/04/27

分享：

分享：

2月份北上基金按月淨吸資增16億元。

北上基金的吸金額連升兩個月，據外滙管理局對中港互認基金的最新統計，本港資產管理公司把旗艦基金在內地銷售的北上基金，截至2月底止累計淨吸資額為134.11億元（人民幣，下同），按月增加16.64億元，或升14%。若以首兩個月計，兩連升後驟增18.7億元，扭轉去年12月單月走資逾6800萬元的情况。

不過，南下基金、即內地基金公司把省招牌產品來港推售，卻由升轉跌，2月份的累計淨認購額僅10.29億元；單月走資逾810萬元。

而跨境互認基金的北熱南冷局面持續8年，北上基金較南下產品累計吸金額多逾100億元。截至去年底，北上產品共有37隻，南下基金包括兩隻傘子基金在內共47隻，但市料後者正式在本港零售層面銷售少於廿隻。

惟須注意，北上基金自2011底開始已不斷萎縮；單以去年底的吸金額為115.4億元，按年驟縮27億元，或縮水18%。

理財通產品出現 失獨市號召力

專家指，今年首兩個月北上基金持續回升，或受惠疫後解封令A股止跌喘穩，令北上產品也水漲船高；但展望前景仍堪憂，難以重拾早年乏競爭的獨市號召力，畢竟包括理財通等新產品湧現等。

人行早前公布約4.4萬名投資者參與理財通，跨境資金滙劃逾26億元。

人民銀行廣州分行副行長郭雲喜表示，截至今年2月底，粵港澳大灣區內地9市已有31間銀行參與跨境理財通業務試點，為4.36萬名個人投資者提供相關服務，涉及跨境資金滙劃1.86萬筆，金額26.66億元。

其中「南向通」資金滙劃20.97億元，「北向通」資金滙劃5.69億元。隨着中港澳恢復正常通關，跨境理財通業務迎來新機遇，部分試點銀行「南向通」業務在2月份增長超過40%。

現時參與「南向通」的內地投資者達1.21萬人，參與「北向通」的港澳投資者3.15萬人；港澳投資者人數較2021年底增長1.3倍，增長速度是內地投資者的2.2倍。

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

港股 大灣區 互聯互通 基金

下一篇文章

【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗料歐洲加息至4厘才見頂
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定存】港元定存3個月享6厘倒數 速賺1280元利息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定期存款】恒生半年港元定存減至3.19厘 邊間大行變最高息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【港元定存】半年港元定存最高3.7厘 罕現破頂息
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【ESG】冠軍ESG基金去年吸資逾百億 專家拆解逆市熱賣玄機
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【日圓定存】日圓定存息最高7厘 花旗料圓滙今年升上120
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
【港元定存】港元定存息最高10.9厘 大戶實際賺息竟不如另一較低息銀行？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款