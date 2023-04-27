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新加坡樓市再加辣　外國人買樓印花稅增至60%

股樓投資 15:51 2023/04/27

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為了壓抑樓價上升，新加坡政府數年前推出辣招，向外國買家和公司客徵收額外買家印花稅（ABSD），就算是當地公民，亦同樣受影響，若要購買第二間或以上住宅，便要繳交額外印花稅。新加坡金管局、國家發展部、財政部於周三深夜公布，調高額外印花稅，於4月27日生效。值得留意的是，外國買家稅率由30%，加至60%（見下圖）。

資料來源：新加坡金管局、國家發展部、財政部

政府聲明指，雖然2021年12月和2022年9月實施的措施，對樓市起了一定作用。然而，在強勁的需求下，首季樓價有加速上升跡象，其中本地買家購買自住房屋需求尤其大，同時本地及外國投資者亦重新關注新加坡樓市，如果不加控制，樓價升勢或超越經濟基本面，增加風險。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷說，新加坡向來是香港「搶人才」的主要競爭對手，今次「加辣」勢令有意投資當地的海外人才卻步，對香港而言，絕對是極佳的宣傳機會。她建議，港府應盡快推出全新「資本投資者入境計劃」的資料及細則，並趕緊接納申請，又提議政府調整針對海外買家的「辣稅」政策，又或改善退稅安排，最好與新加坡看齊，即於置業時只需付5%額外印花稅，藉此加快及加大「搶人才」的速度及力度。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 樓價 額外印花稅 新加坡

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