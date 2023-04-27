【旅遊趨勢】Expedia：八成港人已預訂今年旅程　哪個年齡層自覺最缺乏假期？

▲ 【旅遊趨勢】Expedia：八成港人已預訂今年旅程 哪年齡層自覺最缺乏假期？

港人熱愛旅行。Expedia最新發佈的2023年《假期缺乏研究報告》，顯示香港人的假期缺乏指數自疫情以來首次回升。 63%受訪香港成年人認為自己沒有足夠的假期，比去年度調查（48%） 大幅上升15%。

儘管整體假期缺乏感回升，報告指出香港人「放假至上」的精神亦大幅回升，受訪者於2022年平均申領假期的日數（24.5日）較2021年（12 日）多，是日本以外全球請假日數最多的地區。幾乎所有受訪港人 （93%） 在2023年計劃請假的日數與2022年相約甚至更多。80%的受訪者表示他們已經預訂2023年的旅程，領先全球水平。

18至34歲自覺最缺乏假期

年輕的流浪是一生的養分。報告顯示，在所有年齡組別中，香港年輕一代受訪者假期缺乏程度最高，其中18至34歲的人為假期缺乏感最高的組別 （74%），其次是佔35至49歲受訪者 （66%）。 50歲或以上的受訪港人的假期缺乏感最低 （45%）。調查還顯示65%的受訪港人，每6個月至少進行一次海外旅行；有四分之一的受訪者表示，每個月都會以不同形式度假。

此外，受訪香港人當中，較多比重在2022年計劃長途的外遊旅程，有近四分之一受訪者指他們計劃了長假旅程， 而20%受訪者表示他們計劃在一次旅程拜訪多個旅遊目的地。這種取向與調查中大部分市場選取的短途旅行趨勢剛剛相反。另外，香港人善待自己的程度比其他地區受訪者為高，有21%的人表示他們在服務升級方面花費更多，例如選擇更大的房間或乘坐商務艙，比例是是全球平均水平 （9%） 的一倍多。

疫情後的香港人去更遠的目的地旅行

Expedia Brands全球企業傳訊及亞洲公關總監 Lavinia Rajaram表示，疫情後的香港人明顯比以往任何時候都更期待假期。他們花更長的時間，去更遠的目的地旅行，亦願意消費更多以享受升級旅行服務。當被問及2023年的旅遊態度時，五分一受訪者的答案是不惜一切都要去旅行。

Expedia 2023年全球《假期缺乏研究報告》對16個國家總共14,500 多人進行調查，「假期缺乏」水平創十年新高，主要原因是在職人士面對通脹、勞動力短缺和工作繁忙等因素。

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編輯：姚卓然

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