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【歐元定存】歐元定存息最高7厘 花旗料歐洲加息至4厘才見頂

15:34 2023/04/27

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花旗料下周四歐洲只加息0.25厘。

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全球聚焦下周的超級星期四（5月4日），當天除了聯儲局議息外，同日歐洲也議息，市場對歐央行再加息已無懸念，只是對是否由重手加半厘放緩至僅加0.25厘呈分歧。花旗的專家料只加0.25厘，但相信歐洲之後再密集加3次息至4厘才收手。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期歐央行下周或加息25點子。而之後可能累計再加0.75厘至4厘水平才見頂，即6月、7月及9月每次加25點子。

花旗：歐元兌美元3個月內見1.13

廖嘉豪預期， 歐元兌美元3個月內預測為1.13，未來6至12個月料為1.16，兩年長期目標為1.2。

歐元的後向也繫於美元，花旗最近下調美滙指數預測，料快將跌破百關。廖嘉豪料美國於下周四加息0.25厘；美滙指數3個月預測為99.04，6到12個月預測為96.06，長期目標為93.48。

定存高息榜：

  • 7天：中銀香港 （02388） 7厘
  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：招商永隆1厘
  • 6個月：招商永隆1.1厘
  • 1年：招商永隆及大眾銀行1.2厘

光大證券國際「外匯通」環球巿場及外匯策略師黃俊能表示，3月歐元區扣除能源和食品價格的核心通脹升至5.7%，為有記錄以來高位，CPI高企令歐洲央行有必要繼續加息。歐央行行長拉加德近日已露口風，歐元區通脹壓力依然強勁，央行已準備好在有需要時採取行動。

黃俊能預期，歐央行將於5月、6月及7月再延續加息，但加息幅度將下調至0.25厘，共加息0.75厘，放緩加息可避免銀行業的流動性壓力增大。另外，他料歐元於1.07水平有較大支持，年底有望上試1.13。

歐元今天（4月27日）報1.11，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周歐元兌美元的高低位介乎1.08到1.11，兌港元在8.52至8.71區間。

姜靜補充，加息預期推高歐元，歐央行執行委員會成員Schnabel 於本周二（25日）警告，不排除5月加息50點子的可能性，具體情況將取決於經濟數據，尤其是下周二（5月2日）歐元區通脹率揭盅。但該行預計歐央行將於5月加息25個基點，或於7月開始加快縮減資產負債表（QT）。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

花旗銀行 宏觀分析 加息 歐洲央行 歐元 外幣定期存款 定期存款

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