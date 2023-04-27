【五一黃金周】新地12大商場斥資1千萬元　迎通關後首黃金周

中港通關後首個五一黃金周即將來臨，國內將展開一連5天的小長假，本地同樣迎來一連3日的長周末，新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）為迎接商機，將斥資1,000萬港元打造逾1萬份訪港旅客禮遇。

【五一黃金周】屯門市廣場夥美妝品牌推廣 料生意額升2成

其3大邊境商場，包括上水廣場、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，將聯手打造 「豪送黃金周」 及 「5.1 黃金周購物賞 送鮑魚花膠」兩大企劃，由4月29日起至5月上旬，於場內消費滿指定金額，即送999.9足金黃金及鮑魚花膠等海味食材，預料人流及營業額將按年提升20%及25%。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐預料，今次五一黃金周將吸引大批國內旅客訪港短期旅遊。鄰近羅湖及落馬洲口岸的上水廣場，以及毗鄰深圳灣口岸的屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，已大力於內地進行推廣，「我們預料一連5日的假期會推動人流增加20%及營業額遞升25%，進一步帶動第二季生意額攀升。」

【夏日商機】市民四季皆吃雪糕 夏季更推高銷售

責任編輯：歐陽佩

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