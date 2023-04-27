【維達3331】維達大股東Essity 或悉售手上51.59%持股 股價今急瀉 最多跌近14%

維達國際（03331）大股東瑞典Essity宣布，決定對其持有的維達國際及歐洲消費紙產品公司進行戰略檢討，旨在減少消費紙產品在公司總銷售額中的佔比，最終可能會導致完全出售手上之維持股份，但現時未作出任何決定。

維達股價今日（27日）顯著受壓，一度跌13.8%至最低18.8元，截至3時半，報20.4元，跌6.4%，成交額1.2億元。

此外，維達公布首季業績，截至今年3月底止首季總收益49.69億元，按港元計算增長8.8%，按固定匯率計增15.5%。淨利潤則按年大幅下跌88.4%至4,000萬元，淨利潤率下降6.7個百分點至0.8%。季內集團毛利率收窄7.9個百分點至25.2%，同時錄得匯兌虧損總額為770萬元。

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Essity在公告中指出，持續評估其三個業務領域（健康醫療、消費品和專業衛生）的產品組合，以實現長期價值創造。 Essity正在對其持有的維達和歐洲消費紙產品公司的所有權進行戰略檢討，包括探索不同的選擇，可能會導致出售股份，但尚未做出任何決定。

Essity 2022年的凈銷售額約為1,560億瑞典克朗，其中維達佔約16％，歐洲消費紙產品公司佔約6％。維達和歐洲消費紙產品公司分別佔2022年消費品業務領域總銷售額的約34％，和消費紙產品類別的淨銷售額的約45％。

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記者：李兆明