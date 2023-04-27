歐盟點名19間網絡平台 受數碼服務法管束 須加強打擊假資訊

歐盟內部市場專員Thierry Breton近日表示，19個網上平台將會受歐盟的數碼服務法（Digital Services Act, DSA）所約束，指這些在綫平台和搜索引擎已經具有系統性重要性，並在讓互聯網更安全方面承擔特殊責任，其中包括Alphabet（美：GOOG）、Meta（美：META）及蘋果（美：AAPL）旗下多個應用程式。

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Breton表示，被點名的平台將必須加大力度打擊假資訊，為用戶提供更多保護和選擇，以及確保兒童獲得更多保護。這19個網上平台包括Alphabet旗下的Google地圖、Google Play、Google搜索、Google購物和YouTube，Meta的Facebook和Instagram，蘋果的App Store，和亞馬遜（美：AMZN）的Marketplace等。

其他亦包括微軟（美：MSFT）的Linkedin和Bing、booking.com（美：BKNG），Pinterest（美：PINS），Snap Inc（美：SNAP）的Snapchat、抖音海外版TikTok、Twitter、維基百科、Zalando（美：ZALG），以及阿里巴巴（09988）的AliExpress。

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DSA中要求受約束公司進行風險管理，進行外部和獨立審計，又須與歐盟當局和研究人員共享數據，並須在今年8月前采納準則，如有違將面臨高達全球營業額6%的罰款。

數碼服務法與數碼市場法（Digital Markets Act, DMA）於去年同獲歐盟通過以加強對科技巨頭的監管，而數碼服務法主要要求平台提高透明度，以及禁止針對兒童的廣告等。

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記者：鄭昊彤