【電動車】力勁轉升1%　吉利極氪據報採用gigapress壓鑄技術以省成本

▲ 【電動車】吉利極氪據報採用gigapress壓鑄技術以省成本

據外電報道，吉利 （00175） 公布，旗下電動車品牌「極氪（Zeekr）」轉用Tesla（美：TSLA）的gigapress壓鑄技術來削減電動汽車的成本。

吉利周四（27日）窄幅爭持，現跌0.2%，報9.74元。而Tesla所採用的意大利精密機械廠商IDRA母企力勁 （00588） 轉升1%，報7.92元。

極氪製造技術總監Jiang Kehong表示，公司已開始採用大型鋁壓鑄件製造其Zeekr 009六座位多用途汽車 （MPV） 的大型車底部件。

他指，這項技術幫助極氪減少了近800個焊點，減少了缺陷，使汽車更輕盈，並提高了結構剛度，從而提升了今年在中國上市銷售的MPV的行駛性能。未來，極氪將在更多車型上使用此技術。

IDRA製造的最新最大壓力機的合模力超過9,000噸。它可以沖壓出支撐汽車外殼的前後車身底板，並為懸架部件提供平台。 Jiang Kehong表示，極氪自2020年開始研究這項技術，並從力勁 （00558） 那裡獲得了巨型壓鑄機。

Gigapress是Tesla向力勁 （00558） 旗下意大利精密機械廠商IDRA訂製的巨型壓鑄機，號稱是世界上最大的車身壓鑄機，也是Tesla將 Model Y後車體製程提升成單一部件的最大關鍵。力勁於2008年收購了IDRA。



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編輯：姚卓然